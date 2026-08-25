Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.491,42 %-0,07
        DOLAR 48,0998 %0,05
        EURO 56,1186 %0,04
        GRAM ALTIN 7.176,62 %-0,19
        FAİZ 40,11 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 105,67 %-0,89
        BITCOIN 79.744,00 %1,03
        GBP/TRY 65,6230 %0,09
        EUR/USD 1,1659 %-0,04
        BRENT 91,64 %-0,58
        ÇEYREK ALTIN 11.732,08 %-0,21
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Temmuzda ihracatın lideri İstanbul

        Temmuzda ihracatın lideri İstanbul

        Temmuz ayında en fazla ihracat yapan il 5 milyar 846 milyon dolarla İstanbul olurken, İstanbul'u Kocaeli ve İzmir takip etti. Ocak-temmuz döneminde ise 22 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 10:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İhracatta zirvede olan şehir belli oldu

        Bakanlık, temmuz ayı ve yılın ilk 7 ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat programlarını açıkladı.

        Buna göre, İstanbul geçen ay 5 milyar 846 milyon dolardan fazla ihracat yapan il oldu. Kentin verimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı.

        İstanbul'u, 3 milyar 389 milyon dolarla ve yüzde 1 azalışla Kocaeli izlerken 2 milyar 74 milyon dolarla ve yüzde 6,9 artışla İzmir takip etti.

        Kıymetli veya yarı değerli taşlar faslı, 968 milyon 320 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 517 milyon 229 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar, 497 milyon 991 bin dolarla kazanlar makineler izledi.

        Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 168 milyon 100 bin dolarla en fazla dış satış yapılan sektör oldu. Bu faslı, 335 milyon 858 bin dolarla mineral yakıtlar ve yağlar, 334 milyon 815 bin dolarla elektrikli makine ve cihazları takip etti.

        REKLAM

        İzmir'in ihracatında, maden yakıtları ve yağları ilk sırada 351 milyon 305 bin dolarla yer aldı. Söz konusu faslın ardından, 233 milyon 799 bin dolarla motorlu kara taşıtları, 212 milyon 539 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.

        İLK 3 İLİN İHRACATINDA ABD VE ALMANYA ÖNE ÇIKTI

        İstanbul'un ihracatında, ABD ilk sırada 406 milyon 654 bin dolarla yer aldı. Bu ülkeyi 352 milyon 578 bin dolarla Almanya ve 343 milyon 963 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

        Kocaeli, en fazla üretimi 339 milyon 62 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkenin ardından, 334 milyon 84 bin dolarla İngiltere ve 169 milyon 647 bin dolarla ABD geldi.

        İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke, 191 milyon 881 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkede, 128 milyon 526 bin dolarla ABD, 119 milyon 682 bin dolarla Nijer takip etti.

        İHRACATINI EN FAZLA ARTIRAN İLLER

        Temmuzda yıllık bazda ihracatını en fazla artış sıralamasında, Mersin 194 milyonluk artışla ilk sırada yer aldı. Bu ili, 135 milyon dolarla İzmir, 129 milyon dolarla Antalya izledi.

        Böylece ocak-temmuz döneminde 22 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 54 il de ihracatını artırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ihracat
        #istanbul
        #dış ticaret
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltılar!
        Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltılar!
        Ev ve otomobil ilanlarında 'Fiyat için DM' yazanlara ceza
        Ev ve otomobil ilanlarında 'Fiyat için DM' yazanlara ceza
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Kadın kalbini anlamak için erkek kalbi yetmiyor
        Kadın kalbini anlamak için erkek kalbi yetmiyor
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Avrupa'nın ünlü market zincirinde böcek ilacı alarmı
        Avrupa'nın ünlü market zincirinde böcek ilacı alarmı
        Bıçaklayıp öldürdüler, evde oturmaya devam ettiler!
        Bıçaklayıp öldürdüler, evde oturmaya devam ettiler!
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        Avustralya'da AI şarkılara 'yaptırım' kararı
        Avustralya'da AI şarkılara 'yaptırım' kararı
        Türkiye'den Fransa'ya karpuz getirtti
        Türkiye'den Fransa'ya karpuz getirtti
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"
        Eski eşini sokak ortasında bıçakladı
        Eski eşini sokak ortasında bıçakladı
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu
        Ordu'da sır ölümler
        Ordu'da sır ölümler
        Kripto paralarda yükseliş sürüyor
        Kripto paralarda yükseliş sürüyor
        Parkinson’un kokusunu aldı, bilim dünyasını harekete geçirdi!
        Parkinson’un kokusunu aldı, bilim dünyasını harekete geçirdi!
        İtalya'da yayalara telefon yasağı
        İtalya'da yayalara telefon yasağı