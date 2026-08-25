Temmuzda ihracatın lideri İstanbul

Bakanlık, temmuz ayı ve yılın ilk 7 ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat programlarını açıkladı.

Buna göre, İstanbul geçen ay 5 milyar 846 milyon dolardan fazla ihracat yapan il oldu. Kentin verimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı.

İstanbul'u, 3 milyar 389 milyon dolarla ve yüzde 1 azalışla Kocaeli izlerken 2 milyar 74 milyon dolarla ve yüzde 6,9 artışla İzmir takip etti.

Kıymetli veya yarı değerli taşlar faslı, 968 milyon 320 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 517 milyon 229 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar, 497 milyon 991 bin dolarla kazanlar makineler izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 168 milyon 100 bin dolarla en fazla dış satış yapılan sektör oldu. Bu faslı, 335 milyon 858 bin dolarla mineral yakıtlar ve yağlar, 334 milyon 815 bin dolarla elektrikli makine ve cihazları takip etti.

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İzmir'in ihracatında, maden yakıtları ve yağları ilk sırada 351 milyon 305 bin dolarla yer aldı. Söz konusu faslın ardından, 233 milyon 799 bin dolarla motorlu kara taşıtları, 212 milyon 539 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.

İLK 3 İLİN İHRACATINDA ABD VE ALMANYA ÖNE ÇIKTI

İstanbul'un ihracatında, ABD ilk sırada 406 milyon 654 bin dolarla yer aldı. Bu ülkeyi 352 milyon 578 bin dolarla Almanya ve 343 milyon 963 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

Kocaeli, en fazla üretimi 339 milyon 62 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkenin ardından, 334 milyon 84 bin dolarla İngiltere ve 169 milyon 647 bin dolarla ABD geldi.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke, 191 milyon 881 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkede, 128 milyon 526 bin dolarla ABD, 119 milyon 682 bin dolarla Nijer takip etti.

İHRACATINI EN FAZLA ARTIRAN İLLER

Temmuzda yıllık bazda ihracatını en fazla artış sıralamasında, Mersin 194 milyonluk artışla ilk sırada yer aldı. Bu ili, 135 milyon dolarla İzmir, 129 milyon dolarla Antalya izledi.

Böylece ocak-temmuz döneminde 22 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 54 il de ihracatını artırdı.