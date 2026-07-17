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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye-AB ticaretini korumak için yoğun diplomasi yürütüyoruz

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye-AB ticaretini korumak için yoğun diplomasi yürütüyoruz

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'deki temaslarında AB'nin yeni sanayi politikaları ve "Made in EU" yaklaşımının Türkiye-AB ticaretine zarar vermemesi için yoğun müzakere yürüttüklerini belirterek, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya odaklandıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 10:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Türkiye-AB ticaretini korumak için yoğun diplomasi yürütüyoruz"

        Bakan Bolat, Brüksel'de Türkiye-AB ticaretini korumaya yönelik yoğun diplomasi yürütüyor

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB'nin yeni sanayi politikaları ve "Made in EU" yaklaşımının Türkiye-AB ticaretine zarar vermemesi için yoğun müzakere yürüttüklerini belirterek, "Türkiye'nin haklarını korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Bolat, iki günlük Brüksel temaslarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

        Ticaret Bakanlığı ve otomotiv sektörünü içeren geniş bir heyetle Brüksel’de bulunduklarını anlatan Bolat, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyeleri, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Avrupa Otomotiv Üreticileri Birliği (ACEA) yönetimi ile BusinessEurope ve AB Komisyonu Başkanı'nın özel kalemi de dahil çok sayıda yetkiliyle önemli görüşme yaptıklarını ifade etti.

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        Bakan Bolat, "AB-Türkiye arasındaki ilişkiler çok boyutlu. Karşılıklı ticaret geçen sene 233 milyar dolarla çok büyük rakamlara ulaştı. Aynı şekilde bu ticaretin içinde otomotiv bitmiş ürünler ve yedek parçalar olarak yaklaşık 62 milyar dolar civarında." diye konuştu.

        "TÜRKİYE, AVRUPA BİRLİĞİ'NİN BEŞİNCİ BÜYÜK TİCARET ORTAĞI KONUMUNDA"

        AB’nin Türkiye'nin en önemli ihracat ortağı, Türkiye'nin de AB'nin beşinci büyük ticaret ortağı konumunda yer aldığını hatırlatan Bolat, "İki topluluk arasında 30 yıllık iyi çalışan Gümrük Birliği ilişkisi var. Ekonominin birçok alanlarını kapsıyor. Gümrük Birliği'nin modernleştirilmesi, güncellenmesi konusunda müzakerelere başlanması için büyük bir istek var, ihtiyaç var. Bu konuda bazı üye ülkelerin itirazı nedeniyle henüz müzakere başlayamadı." ifadelerini kullandı.

        Bolat, vize meselesinin de görüşüldüğünü belirterek, geçen yıl başlatılan Cascade sistemi ile vizeler için randevularda bekleme ve vize müracaatlarının işlenmesi konularında bir miktar iyileşme olduğunu, bazı ülkeler bu konuda kolaylıkları artırırken bazı ülkelerde teknik imkansızlıklar nedeniyle yavaşlama olduğunu kaydetti.

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        Ulaştırma alanında Türkiye’den nakliyecilerin kota problemleri yaşayabildiğini anımsatan Bolat, "Geçen yıl Türkiye AB ticareti yaklaşık yüzde 7 arttı ve 233 milyar dolara ulaştı. Bu anlamda nakliye de artıyor. Çünkü Türkiye AB ticareti içinde karayolu nakliyesi yüzde 50'nin üzerinde bir pay alıyor." diye konuştu.

        "TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ İLE TİCARET VE EKONOMİK İLİŞKİLERİNİ 233 MİLYAR DOLARA KADAR YÜKSELTTİ"

        Bakan Bolat, dünya ticaretinde de çok önemli gelişmeler yaşandığına işaret ederek, "Korumacılık rüzgarları her tarafı sarmış durumda. Bu noktada Türkiye-AB Gümrük Birliği ile ticaret ve ekonomik ilişkilerini 233 milyar dolara kadar yükseltmeyi başardı ama özellikle Uzak Doğu'dan çok hızlı artan ithalatlar karşısında gerek ABD'deki yeni ticaret politikası tedbirleri gerek AB’deki Sanayi Hızlandırma Yasası ve Made in EU projesi kapsamındaki gelişmeler çok dikkatli takip ettiğimiz konular." değerlendirmesinde bulundu.

        Bu gelişmelerin Türkiye-AB ticaretine, yatırımlarına, ekonomik ilişkilerine, otomotiv sektörünü geleceğine zarar vermemesi için büyük bir mücadele ve müzakere yürüttüklerini anlatan Bolat, AB'nin kompakt yapıya sahip tek bir entite olmadığını, 27 ülkede yüzlerce siyasi parti ve binlerce farklı sektör yer aldığını dile getirdi.

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        Bolat, "Bu korumacılık rüzgarlarından etkilenip AB’nin de kendi içine kapanmasını isteyenler var. Kapanmasını istemeyen ülkeler var. Ortaklarımızla ticaretimizi, ekonomimizi birlikte geliştirelim, güçlenelim anlayışında olanlar var. Kısa vadeli düşünüp hemen kapıları kapatalım, kendi içimizde sanayiyi koruyalım, kapılarımızı kapatmış olalım diyen ülkeler var." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin AB üyesi ülkelerin ilgili bakanlıklarıyla ve liderler düzeyinde görüşmeler yürüttüğünü belirten Bolat, aynı şekilde Türk özel sektörünün de kendi muhataplarıyla müzakerelerde bulunduğunu anlattı.

        Bakan Bolat, şöyle devam etti:

        "Bir takım çalışması içinde Türkiye'mizin hakları ve menfaatlerine bir halel gelmemesi, Türkiye AB ilişkilerini karşılıklı kazan kazan temelinde dengeli bir temelde ilerletmek, daha fazla yatırımlar çekmek ve karşılıklı ticaretlerimizi arttırmanın çabası içindeyiz. Birçok kesimden olumlu, yapıcı yaklaşımlar gördük. Farklı gruplar, farklı ülkeler, farklı hükümetler, farklı beklentiler, farklı menfaatler söz konusu. Biz burada özellikle Türkiye'nin görüşlerine yakın olanların destek sayılarını arttırmaya dostlarımızın sayısını arttırmaya mücadele ediyoruz. Karar alınma aşamasında ülkemiz Avrupa ilişkilerini daha olumlu yukarılara taşıyacak olumlu kararlar çıksın diye uğraşıyoruz."

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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