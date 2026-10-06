Togg’dan ekim ayına özel 0 faiz kampanyası

T10F V2 modelinde ise üç farklı yüzde 0 faizli finansman seçeneği bulunuyor.

Buna göre:

- 1 milyon TL kredi: 6 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 166 bin 667 TL

- 800 bin TL kredi: 8 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 100 bin TL

- 600 bin TL kredi: 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 50 bin TL

Finansman seçenekleri sınırlı sayıdaki bireysel T10F kullanıcıları için geçerli olacak.

48 AY VADELİ SEÇENEKTE FAİZ UYGULANIYOR

Togg’un T10F için sunduğu finansman seçenekleri yüzde 0 faizli kredilerle sınırlı değil. T10F V2 için 1,7 milyon TL kredi 48 ay vadeyle yüzde 2,95 faiz oranıyla kullanılabilecek. Bu seçenekte aylık ödeme 78 bin 8 TL olarak belirtildi.

REKLAM

T10F 4More için ise 1,5 milyon TL kredi 36 ay vadeyle yüzde 2,99 faiz oranıyla sunuldu. Bu seçenekte aylık ödeme 78 bin 93 TL olarak hesaplandı.

Togg, kredilendirilebilecek toplam tutarın araç versiyonunun fiyatına ve bankaya göre değişebileceğini belirtti.