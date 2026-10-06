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        Haberler Ekonomi Otomobil Togg’dan ekim ayına özel 0 faiz kampanyası

        Togg’dan ekim ayına özel 0 faiz kampanyası

        Togg, ekim ayına özel finansman seçeneklerini duyurdu. T10F ve T10X modellerinde belirli versiyonlara yüzde 0 faizli kredi sunulurken, bazı seçeneklerde 48 aya varan vade ve şarj desteği de sağlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 10:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Togg ekim kampanyasını duyurdu

        T10F V2 modelinde ise üç farklı yüzde 0 faizli finansman seçeneği bulunuyor.

        Buna göre:

        - 1 milyon TL kredi: 6 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 166 bin 667 TL

        - 800 bin TL kredi: 8 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 100 bin TL

        - 600 bin TL kredi: 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 50 bin TL

        Finansman seçenekleri sınırlı sayıdaki bireysel T10F kullanıcıları için geçerli olacak.

        48 AY VADELİ SEÇENEKTE FAİZ UYGULANIYOR

        Togg’un T10F için sunduğu finansman seçenekleri yüzde 0 faizli kredilerle sınırlı değil. T10F V2 için 1,7 milyon TL kredi 48 ay vadeyle yüzde 2,95 faiz oranıyla kullanılabilecek. Bu seçenekte aylık ödeme 78 bin 8 TL olarak belirtildi.

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        T10F 4More için ise 1,5 milyon TL kredi 36 ay vadeyle yüzde 2,99 faiz oranıyla sunuldu. Bu seçenekte aylık ödeme 78 bin 93 TL olarak hesaplandı.

        Togg, kredilendirilebilecek toplam tutarın araç versiyonunun fiyatına ve bankaya göre değişebileceğini belirtti.

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