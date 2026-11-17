Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Başkanı Fuat Tosyalı, COP31 kapsamında küresel çelik endüstrisinin geleceğine yön veren konuların ele alındığı “Endüstriyel Dayanıklılık Perspektifinden Yeşil Çelik Dönüşümü ve Yenileyici İş Modelleri” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Dr. M. Veysel Yayan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Fuat Tosyalı'nın yanı sıra Dünya Çelik Birliği (World Steel Association) Genel Direktörü Clare Broadbent, Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) Genel Direktörü Axel Eggert ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da konuşmacı olarak yer aldı.

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Panelde küresel çelik endüstrisinin yeşil dönüşümü; endüstriyel dayanıklılık, küresel rekabet ve uluslararası ticaret ekseninde ele alınırken Fuat Tosyalı, ortaya koyduğu çözüm önerileriyle sektörün geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"KARBONUN DOĞRU ÖLÇÜLMESİNİ, DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMANINI VE ADİL TİCARETİ AYIRAMAYIZ"

Karbonun ölçülmesine ve fiyatlandırılmasına karşı olmadıklarını, ancak hedef açıklamanın ötesine geçilerek, o hedeflere nasıl ulaşılacağının konuşulması gerektiğini dile getiren Fuat Tosyalı, "Sanayiciler olarak enerjiye yatırım yapıyor, yeni teknoloji kuruyor, üretim hatlarını dönüştürüyoruz. Tesislerin içinde gerçekleşen bu dönüşümler, ciddi sermaye gerektiren, uzun vadeli işler. Dolayısıyla karbonun doğru ölçülmesini, dönüşümün finansmanını ve adil ticareti birbirinden ayıramayız. Bu üç başlık birlikte ele alınmalı, birini eksik bıraktığınızda sistem işlemiyor. Ürün bazında gerçek emisyonu bağımsız olarak doğrulayabilmeliyiz" dedi.

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Tosyalı, üreticinin kendi ülkesinde ödediği karbon bedelinin uluslararası sistemde de karşılığı olması gerektiğini belirterek, "Karbon gelirlerinin ne kadar olduğundan önce, bu gelirle kaç ton emisyonu gerçekten ölçülebilir biçimde azalttığımıza bakmalıyız. Temiz enerjiye, verimliliğe, DRI teknolojisine ve uygun olduğunda hidrojene yatırım yaptırabiliyor muyuz? Asıl soru bu. Çünkü emisyonun sınırı yok, dönüşüm finansmanını da yalnızca belli bir coğrafyanın içinde düşünemeyiz. Ticaret de bu dönüşümün bir parçası. Çünkü sanayicinin yaptığı yatırımların sürdürülebilir olması, düşük karbonlu üretim yapan tesislerin uluslararası pazarlara erişebilmesine ve rekabet gücünü koruyabilmesine bağlı" diye konuştu.

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"İKLİM POLİTİKALARININ ÖLÇÜTÜ GERÇEK EMİSYON AZALTIMI OLMALI"

İklim politikalarıyla uyumlu olmayan bir ticaret yaklaşımı benimsenmesini somut bir çelişki olarak gördüğünü söyleyen Tosyalı, "Bir tarafta karbon emisyonlarını azaltalım diyoruz, diğer tarafta temiz çeliğin pazara erişimini yeni kotalarla daraltıyoruz. Temiz üretime yatırım yapmış bir sanayici, o yatırımı hangi pazarın geliriyle finanse edecek? Benim itirazım buna. Elbette tek başına teknoloji adı bir ürünün gerçek karbon ayak izini belirlemez, kullanılan elektrik ve metalik girdi de önemlidir. Ancak üretim yapıları arasındaki farkı da görmezden gelemeyiz" dedi.

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2025 verilerine göre Türkiye’de ham çeliğin yüzde 72.2’sinin elektrik ark ocağında üretildiği bilgisini de paylaşan Tosyalı, "AB’de bu oran yüzde 45.8. Yani AB üretiminin yüzde 54.2’si oksijen konvertörü rotasında. Çin’de bu oran yüzde 89.4. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nin 2022’de yayımladığı karşılaştırmalı çalışmaya göre ise AB, Türkiye’ye kıyasla yüzde 31, Çin ise neredeyse iki kat daha yüksek emisyonla üretim yapıyor. Bana göre burada sormamız gereken soru şudur: Bizim amacımız karbon emisyonlarını mı azaltmak, yoksa ticareti mi? Eğer amaç emisyonu azaltmaksa kapıyı düşük karbonlu, doğrulanmış ürüne daha fazla açmalıyız. Menşeine bakıp değil, gerçek performansına bakıp karar vermeliyiz. Avrupa için de Türkiye için de doğru yol budur. Yeni duvarlar örmeyelim, iş birliğimizi artıralım, temiz üretimin pazarını büyütelim. İklim politikasını, sanayi politikasını ve ticaret politikasını birbirine karşı değil, birbirini destekleyecek şekilde kuralım" ifadelerini kullandı.

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"HAMMADDE GÜVENLİĞİNDE TEK BİR KAYNAĞA BAĞIMLI KALAMAYIZ"

Temiz üretim, rekabetçi maliyet ve tedarik güvenliğinin aynı stratejinin parçası olması gerektiğine değinen Tosyalı, tek bir hammaddeye bağımlı kalmanın risklerine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülke olarak üretimimizin büyük bölümünü elektrik ark ocaklarında gerçekleştiriyor, hurdayı yeniden üretime kazandırıyoruz. Bu, döngüsel ekonomi ve karbon emisyonlarının azaltılması açısından çok kıymetli. Ama dünyanın bütün çelik ihtiyacını hurdayla karşılayamazsınız. Cevherden üretim de devam etmek zorunda. Dolayısıyla hem hurda bazlı üretimi geliştirmemiz hem de cevherden üretimi daha temiz teknolojilerle dönüştürmemiz gerekiyor."

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Türkiye'nin 2025’te yaklaşık 18.7 milyon ton demir-çelik hurdası ithal ettiğini bildiren Tosyalı, "Bu çok büyük bir miktar ve aynı zamanda sanayi güvenliği ve tedarik güvenliği meselesi. Çünkü bugün herkes daha temiz çelik üretmek istiyor. Bunun doğal sonucu olarak kaliteli hurdaya talep artıyor. Bazı ülkeler de kendi hurdasını içeride tutmak isteyebilir. Böyle bir dünyada tek bir hammadde kanalına aşırı bağımlı kalmak doğru değil. O yüzden iki işi birlikte yapmalıyız. Birincisi, yurt içindeki hurdayı daha iyi toplamalı, ayrıştırmalı, izlemeli ve kalitesini artırmalıyız. İkincisi, DRI, HBI ve Cold DRI gibi alternatif metalik hammaddelere erişimimizi güçlendirmeliyiz. Karbon bağımlılığını azaltırken bu defa hammadde bağımlılığına yakalanmayalım. Temiz üretim, rekabetçi maliyet ve tedarik güvenliğini aynı stratejinin parçası yapmalıyız" önerisinde bulundu.

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AVRUPA'YA MESAJ

Farklı coğrafyalarda enerji, hammadde, üretim ve lojistiği birleştiren güçlü bir sanayi ağı kurulması gerektiğini belirten Tosyalı, yatırımlarda enerji maliyetleri, hammaddeye erişim ve lojistik imkanların dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin değer zincirinin merkezinde kalarak farklı ülkelerdeki ortak yatırımlarla hammadde ve enerji güvenliğini sağlayabileceğini vurgulayan Tosyalı, Türkiye'nin düşük karbonlu üretim kapasitesiyle Avrupa'nın sanayi ve teknoloji gücünün birleşmesinin iki tarafın rekabetçiliğini artıracağını ifade etti. AB'den yeşil çelik üreten Türkiye'ye pozitif ayrımcılık yapılmasını ve kotaların artırılmasını beklediklerini belirten Tosyalı, "Yeşil dönüşümü birbirimize rağmen değil, birlikte başarmalıyız” dedi.