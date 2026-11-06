Trendyol, sürdürülebilirlik yolculuğundaki ilerlemesini ve 2030 hedeflerini açıkladı

Trendyol, 2025 yılı boyunca sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği çalışmaları, elde ettiği somut kazanımları ve gelecek dönem taahhütlerini dördüncü Sürdürülebilirlik Raporu'nda bir araya getirdi.

Trendyol'un sürdürülebilirlik performansını ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla ele alan rapor, şirketin geniş ekosistemiyle birlikte yarattığı değeri ve sürdürülebilir kalkınmaya katkılarını ortaya koyuyor. Şirketin yıl boyunca sürdürülebilirlik adına kaydettiği ilerlemeyi ölçülebilir göstergelerle ortaya koyan rapor, 2030 yılına yönelik güncellenen hedeflere de ışık tutuyor.

Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative – GRI) Standartlarına uygun olarak hazırlanan rapor, Trendyol'un farklı iş birimleri ve fonksiyonlarının katkılarıyla oluşturuldu. 2025 yılında sürdürülebilirliği tüm organizasyonun ortak gündemi haline getirmek üzere adımlar atan Trendyol, 100'den fazla ekip üyesinin yer aldığı sürdürülebilirlik çalışma gruplarıyla fonksiyon bazlı yönetişim modeline geçiş sürecini başlattı.

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Şirket, çift yönlü önceliklendirme yaklaşımıyla tüm paydaşlarının görüşlerini toplayarak çevresel ve sosyal alanda öne çıkan 20 öncelikli konu ile 108 etki, risk ve fırsatı bu yıl odaklı tablolara dönüştürerek sistematik biçimde paylaştı. Trendyol bu çalışma aracılığıyla çevresel ve toplumsal etkilerinin yanı sıra sürdürülebilirlikle bağlantılı finansal risk ve fırsatlarını da değerlendirdi.

Erdem İnan: “Sürdürülebilir büyümeyi ekosistemimizle birlikte değer yaratarak mümkün kılıyoruz”

Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

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“Trendyol olarak kuruluşumuzdan bu yana büyümeyi hiçbir zaman yalnızca kendi ölçeğimizin büyümesi olarak görmedik. Bizim için büyüme, birlikte değer yaratmak, ekosistemimizde yer alan herkes için yeni fırsatlar oluşturmak ve bu değerin mümkün olduğunca geniş bir alana yayılmasını sağlamak anlamına geliyor.

2025 yılında sürdürülebilirliği tüm organizasyonumuzun ortak gündemi haline getirme yolunda önemli adımlar attık. Önceliklerimizi yeniden değerlendirirken, çevresel ve toplumsal etkilerimizi daha sistematik biçimde yönetmeye odaklandık. Bu raporda yalnızca ilerlediğimiz alanları değil, gelişim fırsatı gördüğümüz noktaları da şeffaf biçimde paylaşıyoruz.

Önümüzdeki dönemde de önceliğimiz, büyümemizi çevresel etkilerimizi azaltan, daha fazla insan için fırsat yaratan ve ekosistemimizin gelişimini destekleyen bir anlayışla sürdürmektir. Sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası haline getirerek, tüm paydaşlarımızla birlikte uzun vadeli ve kalıcı değer yaratmaya devam edeceğiz.”

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Trendyol, 2030 hedeflerini güncelledi ve yol haritasına yeni hedefler ekledi

Trendyol, 2025 yılı boyunca kaydettiği ilerlemeyi ve gelişim alanlarını değerlendirerek sürdürülebilirlik yol haritasını gözden geçirdi. Şirket, değişen ihtiyaçlar, büyüyen etki alanı ve sürdürülebilirlik öncelikleri doğrultusunda mevcut 2030 hedeflerini güncellerken yol haritasına yeni hedefler de ekledi.

Bu kapsamda Trendyol, 2030 yılına kadar tüm lokasyonlarında sertifikalı yenilenebilir elektrik kullanımına geçmeyi ve Trendyol Collection ürünlerinin yüzde 20'sini sertifikalı ve patentli sürdürülebilir malzemelerden üretmeyi hedefliyor.

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İnsan odağında ise 2030 yılına kadar 50 bin kişinin dijital ve ekonomik güçlenmesini desteklemek ve 5 bin nitelikli e-ticaret uzmanı yetiştirmek öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Trendyol, uzun vadeli iklim taahhütleri doğrultusunda 2040 yılına kadar kendi operasyonlarında, 2050 yılına kadar ise değer zincirinin tamamında karbon nötr olmayı hedefliyor.

2025 yılında lojistik merkezleri ve operasyon tesislerinin tamamında sertifikalı yenilenebilir elektrik kullanımına geçen şirket, ofisler dahil tüm lokasyonlarında yıl boyunca tükettiği elektriğin yüzde 56'sını sertifikalı yenilenebilir kaynaklardan sağladı. Trendyol piyasa bazlı Kapsam 2 emisyonlarını bir önceki yıla göre yüzde 58 azaltırken, enerji verimliliği projeleriyle 828 bin 795 kWh elektrik, 74 bin 916 standart metreküp doğalgaz ve 8 bin 802 metreküp su tasarrufu gerçekleştirdi.

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Lojistik operasyonlarında hayata geçirilen verimlilik uygulamalarıyla 500 bin kilometreden fazla, diğer bir deyimle dünyanın çevresini neredeyse 13 kez dolaşacak kadar yol tasarrufu sağlandı. Ambalaj alanında kargo poşetlerinin tamamı geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilirken, poşetlerde yüzde 50 geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmaya devam edildi.

Dolap aracılığıyla 14 milyondan fazla ikinci el ürün yeniden dolaşıma kazandırılarak ürünlerin kullanım ömrünün uzatılmasına katkı sağlandı. Trendyol Care etiketli ürünlerin sayısı da 749 bini aştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen Yarının Köyleri projesi kapsamında Adana, İzmir, Sakarya ve Diyarbakır'da hayata geçirilen dijital merkezler aracılığıyla yerel üreticilerin dijital becerilerinin geliştirilmesi, kadınların ekonomik hayata katılımının artırılması ve kırsal bölgelerde üretilen ürünlerin yeni pazarlara erişiminin desteklenmesi hedeflendi.

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TOBB ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen Dijital Usta programıyla 3 bin genç e-ticaretle tanıştı.

Sivil toplum kuruluşlarını destekleyen Sepette İyilik, sanatı herkes için erişilebilir kılan Trendyol Sanat, müze mağazacılığının dijitalleşmesine katkı sağlayan Türkiye’nin Müzeleri gibi girişimler, Trendyol’un toplumsal faydaya yönelik örnekleri arasında yer aldı.