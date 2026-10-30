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        Haberler Ekonomi Para Trive Yatırım, faaliyet iznini 2 yıl süreyle durdurmak için SPK'ya başvuracak

        Trive Yatırım, faaliyet iznini 2 yıl süreyle durdurmak için SPK'ya başvuracak

        Trive Yatırım, dar yetkili aracı kurum statüsüne geçiş başvurusundan vazgeçti. Şirket, aracı kurum faaliyet izninin 2 yıl süreyle geçici olarak durdurulması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulmasına karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 11:03 Güncelleme:
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        Trive Yatırım faaliyet iznini durdurmak için SPK'ya başvuracak

        Trive Yatırım, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, faaliyet iznine ilişkin yeni kararını duyurdu.

        Şirket, 27 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada dar yetkili aracı kurum statüsüne geçiş için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacağını bildirmişti.

        Ancak şirketin Yönetim Kurulu tarafından konunun yeniden değerlendirilmesi sonucunda söz konusu başvurudan vazgeçildi.

        KAP açıklamasında, bunun yerine aracı kurumun 2 yıl süreyle faaliyet izninin geçici olarak durdurulması amacıyla SPK'ya başvurulmasına karar verildiği belirtildi.

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