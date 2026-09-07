TSKB’ye Dünya Bankası’ndan 200 milyon Euro'luk ek kaynak

Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecine katkı sağlamayı sürdüren TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), Dünya Bankası’ndan (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) 200 milyon Euro tutarında “Dağıtık Enerji için Piyasa Dönüşümünün Hızlandırılması Ek Finansman” kredisini temin etti. Söz konusu finansman, 2024 yılında Dünya Bankası’ndan temin edilen ve Türkiye’de ilk kez başarıyla uygulanan Sonuç Odaklı Program kapsamındaki finansmanın devamı niteliğini taşıyor.

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Ek finansman kredisi, Dünya Bankası öncülüğünde yürütülen Avrupa ve Orta Asya Yenilenebilir Enerji Ölçeklendirme (ECARES) Programı kapsamında sağlandı. 200 milyon Euro tutarındaki ek kaynak, 2024 yılında yaklaşık 315 milyon Euro tutarında temin edilen ve iki fazdan oluşan “Dağıtık Enerji için Piyasa Dönüşümünün Hızlandırılması Programı”nın kapsamını genişletecek.

TOPLAM TUTAR 515 MİLYON EURO SEVİYESİNE ULAŞTI

Doğrudan kullandırımları içeren ilk fazın tamamlanmasını takiben ikinci faz kapsamında finansmanın finansal kuruluşlar aracılığıyla yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ek finansman kredisiyle program kapsamında TSKB’nin temin ettiği toplam tutar yaklaşık 515 milyon Euro seviyesine ulaştı.

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İlk aşamada düşük gerilimli dağıtık güneş enerjisi yatırımlarına odaklanan programa, yeni dönemde rüzgâr projeleri, farklı dağıtık güneş enerjisi uygulamaları ve batarya enerji depolama sistemleri dahil edilecek.

TSKB böylece Türkiye’nin enerji dönüşümünün hızlandırılmasına, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine ve ülkenin iklim hedeflerine sağladığı katkıyı büyütecek.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sn. Osman Çelik, “Ülkemizin enerji arz güvenliği için yenilenebilir enerji alanında bugüne kadar elde edilen kazanımların, 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda artırılarak sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır.

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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansına (COP31) ev sahipliği yapacağımız bu önemli yılda; özel sektörümüzün yeşil dönüşümünün desteklenmesi ve yenilenebilir enerji kapasitemizin artırılması amacıyla, TSKB aracılığıyla 2024 yılından bu yana başarıyla yürütülen ‘Türkiye Dağıtık Enerji için Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Programı’na Bakanlığımız geri ödeme garantisi altında Dünya Bankasından sağlanan ek finansmanı son derece kıymetli buluyorum.

Sürdürülebilir bir gelecek için uluslararası kalkınma ortaklarımızla yürütülen iş birliklerine kararlılıkla devam edeceğiz.”

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Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, "TSKB olarak, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusunda uzun yıllardır kararlılıkla yürüttüğümüz yeşil dönüşüm finansmanında yeni ve güçlü bir adım daha atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin yenilenebilir enerji yol haritası, ülkemizin toplam rüzgâr ve güneş enerjisi kapasitesinin 2035’e kadar 120 GW’a çıkarılmasını ve batarya depolama kapasitesinin önemli ölçüde artırılmasını hedefliyor. Bu finansmanın, ülkemizi 2053 net sıfır emisyon hedeflerine biraz daha yaklaştırırken aynı zamanda Bankamızın sürdürülebilirlik ve iklim hedeflerine de önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

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"TÜRKİYE'NİN YÜZDE 62,5'İ YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDEN OLUŞUYOR"

Türkiye'nin Paris Anlaşması kapsamındaki Ulusal Katkı Beyanı (NDC) doğrultusunda 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını mevcut artış senaryosuna göre yüzde 41 azaltmayı hedeflediğini hatırlatan TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar şunları ekledi, “Ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleşecek COP31 Zirvesi’ne güçlü bir şekilde hazırlandığımız bu dönemde, sürdürülebilir geleceğimizin temini için stratejik bir rol üstleniyoruz. Halihazırda Türkiye’nin mevcut kurulu gücünün yüzde 62,5’i yenilenebilir enerji projelerinden oluşuyor. TSKB olarak biz de bugüne kadar sağladığımız finansman destekleriyle ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki kurulu gücünün yüzde 14’ünü temsil ediyoruz. Bununla beraber, finanse ettiğimiz 782 MW’ın üzerinde çatı ve arazi GES yatırımları ile Türkiye’deki özel sektörün elektrik ihtiyacını kendi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamasına destek olduk. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığımıza Bankamıza gösterdikleri daimî destekleri, Dünya Bankası’na ise ülkemize ve TSKB’ye duydukları güven için teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

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Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Jean-Christophe Carret ise anlaşma hakkında şu açıklamaları yaptı: “Bu anlaşma, Türkiye’nin temiz enerji dönüşümünü hızlandırma yolunda önemli bir adımı temsil etmektedir. TSKB ile kurduğumuz ortaklık sayesinde dağıtık güneş enerjisi ve enerji depolama çözümlerinin yaygınlaştırılmasını desteklerken, iklim dostu yatırımlar için özel sektör sermayesinin harekete geçirilmesine katkıda bulunuyoruz. TSKB, yenilikçi sürdürülebilir finansman çözümlerinin geliştirilmesinde değerli bir ortak olmuştur ve bu programın uygulanmasındaki rolü, enerji güvenliğini güçlendiren, ekonomik rekabetçiliği destekleyen ve emisyonların azaltılmasına katkı sağlayan yatırımların ölçeğinin büyütülmesine yardımcı olacaktır. Bu girişimin, özel sektörün ilave yatırımlarını teşvik edeceğini ve iklim eylemi ile ekonomik büyümenin el ele ilerleyebileceğini göstereceğini ümit ediyoruz.”