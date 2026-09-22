Tüketici güveni eylülde arttı
TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 90,8 iken Eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 91,9 oldu
Giriş: 22 Eylül 2026 - 10:06 Güncelleme:
TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 90,8 iken Eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 91,9 oldu.
Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.
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