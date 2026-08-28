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        Haberler Ekonomi Maden Türk Altın Ağrı’nın yer altı zenginliğini ekonomiye kazandırıyor

        Türk Altın Ağrı’nın yer altı zenginliğini ekonomiye kazandırıyor

        Türk Altın'ın Ağrı'nın Mollakara bölgesinde hayata geçirdiği altın madeni yatırımı; üretim kapasitesi, altın rezervi ve istihdam hedefleriyle bölgesel kalkınmanın önemli merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. 5 yılda 17 tona yakın altın üretecek tesis, cari açığın düşürülmesine 2.5 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Tesisle altın üretimi yüzde 10 artacak

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 10:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türk Altın Ağrı'nın yer altı zenginliğini ekonomiye kazandırıyor

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Türk Altın İşletmeleri tarafından 250 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Mollakara Altın Madeni açıldı.

        Tesiste bu yıl 1 ton, gelecek yıl 3 ton, 5 yıllık süreçte ise 17 tona yakın altın üretilecek. Altın madeni 5 yıllık süreçte cari açığın düşmesine 2.5 milyar dolarlık katkıda bulunacak. Tesis tam kapasiteye geçtiğinde bölgede doğrudan ve dolaylı en az 1.500-2.000 kişiye istihdam sağlayacak.

        Türkiye’nin altın madenciliğindeki köklü birikimini yeni bir döneme taşıyan Türk Altın’ın Mollakara yatırımıyla birlikte bölgede üretim, istihdam ve ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor.

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        Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyanın ekonomik ve jeopolitik açıdan önemli bir dönüşümden geçtiğine dikkat çekti.

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        MOLLAKARA’DA 471 BİN ONS ALTIN REZERVİ

        Türk Altın Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Tokmak Mollakara Altın Madeni’nin teknik altyapısı, rezervi ve bölgeye sağlayacağı ekonomik katkıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Mollakara işletmesinin yaklaşık 4 bin 700 dönümlük ruhsat alanı ve saatte 958 tonluk kırma-eleme kapasitesiyle bölgesel bir merkez olarak projelendirildiğini belirten Tokmak, tesisin 11 bin metreküplük yığın liçi altyapısı ve çift hatlı ileri ADR ünitesiyle donatıldığını ifade etti.

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        Sahanın 471 bin ons altın rezervi ve 360 bin ons kaynak potansiyeline sahip olduğunu açıklayan Tokmak, cevher kütlesinin sınırlarının henüz tam olarak belirlenmemiş olmasının ise yatırım açısından önemli bir potansiyele işaret ettiğini söyledi. Tokmak, sahanın ilerleyen süreçte farklı yönlerde büyümeye açık olduğunu belirterek, bunun yatırım açısından olumlu bir gösterge olduğunu dile getirdi.

        Madenciliğin oluşturduğu istihdam çarpanına dikkat çeken Tokmak, Mollakara yatırımının il genelinde aile ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını belirterek, toplamda bin 500 - bin 700 kişiye doğrudan temas edecek bir ekonomik hareketlilik oluşturulmasının beklendiğini söyledi.

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        "BU TOPRAKLARDAN ALDIĞIMIZ GÜCÜ YİNE BU TOPRAKLARA AKTARACAĞIZ"

        Türk Altın’ın bölgesel kalkınmayı ekonomik kalkınmayla birlikte ele aldığını vurgulayan Tokmak, yatırımın Ağrı’nın refahına katkı sağlamasının şirket açısından temel hedeflerden biri olduğunu ifade etti. Tokmak, "Bu topraklardan aldığımız gücü, yine bu toprakların aziz insanlarının refahı ve geleceği için seferber etmek boynumuzun borcudur" dedi.

        Mollakara Altın Madeni’nin faaliyete geçmesiyle birlikte Ağrı’nın sahip olduğu maden potansiyelinin ekonomiye kazandırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve yerel istihdamın güçlendirilmesi hedefleniyor. Türk Altın’ın yatırımı, bölgedeki ekonomik hareketliliğin yanı sıra madencilik sektöründe Ağrı’nın daha güçlü bir konuma taşınmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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        #Türk Altın
        #maden
        #Türk Altın İşletmeleri
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