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        Haberler Ekonomi Otomobil TURKA, 40’tan fazla noktada yatırıma başlıyor

        TURKA, 40’tan fazla noktada yatırıma başlıyor

        Araç muayene hizmetlerini devralmaya hazırlanan TURKA, istasyon yatırımlarını hızlandırıyor. Türkiye'nin dört yanında araç muayene merkezi inşaatları devam eden şirket, Ankara, Edirne, Erzurum, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Manisa ve Nevşehir'de 40'ı aşkın noktada yeni araç muayene merkezini devreye almaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 14:54 Güncelleme:
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        TURKA, 40'tan fazla noktada yatırıma başlıyor

        Türkiye’de 15 Ağustos 2027 itibarıyla araç muayene hizmetlerini devralacak TURKA, yeni nesil araç muayene sisteminin ülke genelindeki altyapısını oluşturmak üzere istasyon yatırımlarını hızlandırıyor.

        İstanbul, Adıyaman, Karaman ve Tekirdağ gibi Türkiye’nin dört yanında araç muayene merkezi inşaatları devam ederken, Ekim ayında Ankara, Edirne, Erzurum, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Manisa ve Nevşehir’de 40’ı aşkın noktada yeni araç muayene merkezi sürecinin başlaması hedefleniyor.

        İstanbul’da Ağustos ayında tanıtılan Yeni Nesil Araç Muayene Örnek Merkezi, Türkiye genelinde kurulacak merkezlerin teknoloji, ekipman, operasyon modeli ve araç sahibi deneyiminin geliştirilmesinde referans noktası olarak kullanılıyor.

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        Arnavutköy’deki Örnek Merkez’de yeni teknolojiler, yazılımlar ve ekipmanlar gerçek araçlar üzerinde test ediliyor. Ekipman karşılaştırmaları ve yazılım güncellemeleri yapılıyor, operasyonel süreçler tek tek doğrulanıyor.

        Elde edilecek deneyimlerin sonuçları da 81 ildeki araç muayene merkezlerine aktarılacak. Türkiye’nin farklı bölgelerindeki araç muayene merkezlerinde görev yapacak çalışanlar da teorik eğitimlerinin ardından Örnek Merkez’de gerçek araçlar üzerinde uygulamalı eğitim alacak.

        Yeni araç muayene istasyonları yapay zekâ destekli görüntü işleme sistemlerinden yüksek çözünürlüklü kameralara, lazer ölçüm teknolojilerinden gelişmiş sensörlere ve robotik sistemlere kadar en ileri teknolojilerle donatılacak.

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        Yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım programı öngörülüyor. Türkiye genelindeki merkezlerin inşaat ve altyapı çalışmalarının önümüzdeki dönemde daha da hızlanması bekleniyor.

        "ERİŞİLEBİLİR HİZMET ALTYAPISI OLUŞTURUYORUZ"

        TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Türkiye genelindeki istasyon yatırımlarının planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek hedeflerinin Türkiye’nin tamamına yayılan güçlü bir hizmet altyapısı oluşturmak olduğunu söyledi.

        Türkiye’nin dört bir yanında devam eden inşaatların yanı sıra Ekim ayında 40’ı aşkın yeni merkezin inşasının da başlayacağının bilgisini veren Salman, "Her bölgenin ihtiyaçlarını dikkate alarak planladığımız merkezlerle araç sahiplerinin araç muayene hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşabilmesini hedefliyoruz. Aynı zamanda yeni nesil teknolojiler, modern ekipmanlar ve ortak operasyon standartlarıyla araç muayene hizmetlerinde yeni bir dönemin altyapısını kuruyoruz. İstanbul’daki Örnek Merkezimizde geliştirdiğimiz ve test ettiğimiz uygulamalar da bu altyapının önemli bir parçasını oluşturuyor" dedi.

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        KAPAKLI'DA YENİ MERKEZ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

        TURKA, Tekirdağ'ın hızla gelişen ilçelerinden Kapaklı'da hizmete açacağı yeni araç muayene merkezinin ruhsatını, Kapaklı Belediyesi'nde düzenlenen imza töreniyle aldı.

        Kapaklı’da ilk kez hizmet verecek araç muayene merkezi, yalnızca ilçe sakinlerinin değil, çevre ilçelerdeki araç sahiplerinin ve özellikle Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren kuruluşların araç muayene hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşmasına katkı sağlayacak.

        Toplam 8 bin 400 metrekarelik alan üzerinde kurulacak Kapaklı Araç Muayene Merkezi’nde biri binek, üçü ağır vasıtalar için olmak üzere toplam dört muayene kanalı bulunacak.

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        Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ilçenin büyüyen nüfusu, gelişen sanayisi ve artan ticari hareketliliğiyle hizmet ihtiyaçlarının da arttığına dikkat çekerek, TURKA’nın yatırımının bölgenin gelişimi açısından önem taşıdığını belirtti.

        Çetin, merkezin Kapaklı’nın yanı sıra Çerkezköy, Saray ve Ergene çevresine de hizmet vereceğini ve özellikle ticari araçlar ile ağır vasıta kullanıcıları için önemli bir hizmet noktası olacağını ifade etti.

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        #haberler
        #turka
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        #otomobil
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