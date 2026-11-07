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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Turkcell’den COP31’de sürdürülebilir teknoloji adımı: "Daha fazla bit, daha az Watt”

        Turkcell’den COP31’de sürdürülebilir teknoloji adımı: "Daha fazla bit, daha az Watt”

        Turkcell, Sektör Ortağı olarak destek verdiği COP31'de dijital ve yeşil dönüşüm vizyonunu uluslararası kamuoyuyla paylaşacak. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "İklim hedeflerini, daha temiz enerjiye ve daha verimli üretime dönüşen yatırımlarla hayata geçirmeliyiz. Turkcell olarak 'daha fazla bit, daha az watt' anlayışıyla dijital altyapımızı büyütürken enerjimizi daha verimli kullanıyoruz. COP31'de bu deneyimimizi paylaşmak ve teknolojinin iklim mücadelesine katkısını güçlü iş birlikleriyle büyütmek için bulunuyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 15:00 Güncelleme:
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        Turkcell'den COP31'de sürdürülebilir teknoloji adımı

        Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, sürdürülebilirlik alanındaki öncü çalışmaları, sektörde hayata geçirdiği ilk uygulamaları ve uluslararası başarılarıyla COP31’de yerini alıyor. Turkcell konferansta teknoloji ve sürdürülebilirliği ortak bir gelecek vizyonunda buluşturan yaklaşımını, somut yatırımlarını ve küresel iklim hedeflerine sunduğu katkıyı uluslararası kamuoyuyla paylaşacak.

        “COP31, iklim hedeflerini somut yatırımlarla buluşturmak için büyük bir fırsat”

        Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapmasının küresel iklim eylemi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi:

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        “Türkiye’nin dijital geleceğini şekillendirirken, sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarımızla da sektöre liderlik ediyoruz. 2050 net sıfır hedefimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji kapasitemizi artırıyor, yapay zekâ ve yeni nesil teknolojilerle enerji verimliliğinde öncü çözümlere imza atıyoruz. Türkiye’de telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe sera gazı azaltım hedefleri Uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTİ) tarafından onaylanan tek şirket konumundayız. CDP Tedarikçi Katılımı derecelendirmesinde de A notu alarak sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimindeki performansımızı uluslararası ölçekte tescilledik. COP31’de bu başarılarımızın arkasındaki vizyonumuzu, somut yatırımlarımızı ve gelecek hedeflerimizi uluslararası kamuoyuyla paylaşacağız. Ülkemizin ev sahipliğindeki COP31’i, iklim hedeflerini somut yatırımlarla buluşturmak ve küresel ölçekte somut iklim eylemini hızlandırmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz.”

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        Dijital ve yeşil dönüşümde öncü yatırımlar

        Sürdürülebilirliği iş stratejisinin merkezine yerleştiren Turkcell, yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji verimliliğindeki öncü uygulamalarıyla sektörün dönüşümüne yön veriyor. Aktif yenilenebilir enerji kapasitesini 115,453 MW’a ulaştıran şirket, 2.400’den fazla baz istasyonu sahasında güneş enerjisinden yararlanıyor. Veri merkezleri dahil elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji sertifikalarıyla belgelendiren Turkcell, 2026 sonuna kadar toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünü 300 MW’a çıkarmayı hedefliyor.

        “Daha fazla bit, daha az watt” yaklaşımıyla hareket eden Turkcell, büyüyen veri trafiğine karşılık enerji tüketimini azaltmaya odaklanıyor. Şirket, 2025 yılında grup genelinde birim veri trafiği başına enerji tüketimini yaklaşık yüzde 23, toplam enerji tüketimini ise yüzde 7,3 azalttı. 5G şebekesinde kullanılan akıllı uyku modları sayesinde gigabayt başına enerji tüketiminde yüzde 85 tasarruf sağlanıyor. Turkcell, yapay zekâ destekli şebeke yönetimiyle enerji kullanımını optimize ederken LEED Gold sertifikalı veri merkezlerinde enerji ve su verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şirket aynı zamanda, sürdürülebilir dönüşümün finansmanı kapsamında 2025 yılında 500 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvil ihracı da gerçekleştirdi.

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        COP31’de temiz enerji ve yeni nesil teknolojiler gündemde

        Turkcell, COP31 kapsamında katılacağı oturumlarda, dijital altyapıların temiz enerjiye geçişte üstlendiği rolü ve telekomünikasyon sektörünün rolünü gündeme taşıyacak. Turkcell, dünya genelinde elektriğin enerji payının 2035'e kadar yüzde 35'e yükseltilmesi hedeflenen COP31'de, bu dönüşüme katkılarını ve öncü rolünü aktaracak.

        Teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştüren projeler

        Turkcell, dijital dönüşümün toplumsal faydaya dönüşmesi için de eğitimden çevreye, dijital kapsayıcılıktan teknolojiye erişime uzanan geniş bir alanda çalışmalar yürütüyor. Eğitime Dönüştür, Zekâ Gücü, Geleceği Yazanlar ve Dijital Bahar gibi projeleriyle çevre bilincinin artırılmasına, çocuk ve gençlerin dijital yetkinliklerinin geliştirilmesine, farklı yaş gruplarının yeni teknolojilerle buluşmasına ve dijital dünyada fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

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        #teknoloji
        #turkcell
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