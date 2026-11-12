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        Haberler Ekonomi Teknoloji Turkcell’in “Shaq diye 5G” kampanyasına 6 ödül

        Turkcell’in “Shaq diye 5G” kampanyasına 6 ödül

        Turkcell'in NBA efsanesi Shaquille O'Neal ile hayata geçirdiği "Shaq diye 5G" kampanyası, reklam ve pazarlama iletişimi alanında düzenlenen Felis Ödülleri'nde 4 Felis ve 2 Büyük Ödül olmak üzere toplam 6 ödül kazandı. Kampanyanın yurt içinde ve yurt dışında kazandığı toplam ödül sayısı 30'a ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 13:23 Güncelleme:
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        Turkcell'in "Shaq diye 5G" kampanyasına 6 ödül

        Bu yıl 21’incisi düzenlenen MediaCat Felis Ödülleri’nde 4 Felis ve 2 Büyük Ödül kazanan Turkcell'in “Shaq diye 5G” reklam kampanyası, gecenin öne çıkan işleri arasında yer aldı. NBA efsanesi Shaquille O’Neal’ın rol aldığı ve reklam ajansı Rafineri imzasını taşıyan kampanya, “Film Felis” kategorisinde Büyük Ödül kazandı.

        Açıkhava, basın, dijital, televizyon, radyo, sinema mecralarının ve disiplinlerinin en az üçünün kullanıldığı kampanyaların yarıştığı “Integrated Felis” bölümünde de Büyük Ödül’ün sahibi Turkcell oldu. Böylece bugüne kadar Effie Awards, Kristal Elma, Brandverse Awards ve London International Awards’ta toplam 24 ödüle layık görülen “Shaq diye 5G”nin toplam ödül sayısı 30’a yükseldi.

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