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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye-ABD ticaretinde 100 milyar dolar hedefi

        Türkiye-ABD ticaretinde 100 milyar dolar hedefi

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin son 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüdüğünü belirterek, Türkiye-ABD dış ticaret hacminin 38 milyar dolara ulaştığını söyledi. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefini vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 09:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye-ABD ticaretinde hedef büyüdü

        Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a katılan Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) 4. Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'nda konuştu.

        Türkiye ekonomisinin son yıllardaki performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, Türkiye'nin 1980'de yaklaşık 60 milyar yıllık bir ekonomiye ve 2,9 milyar yıllık ihracata sahip olduğunu, o dönemde yaklaşık 25 bin şirket ve 1000 civarında ihracatçı bulunduğunu söyledi.

        TÜRKİYE-ABD DIŞ TİCARET HACMİ 38 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

        Bolat, Türkiye'nin 45 yıl içinde ekonomik büyümesinin önemli ölçüde arttığını belirterek, haziran ülkesindeki üretimin 1 ürünün 706 milyar uzunlukta ulaştığını bildirdi.

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        Türkiye'nin ağustos itibarıyla 280 milyar dolar mal, 125 milyar dolarlık hizmet ihracatı olmak üzere toplam 405 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirten Bolat, ithalatla birlikte Türkiye'nin toplam dış ticareti hacminin 860 milyar çapında erişimini aktardı.

        Bolat, Türkiye'nin dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi olduğunu, satın alma gücü paritesine göre 11'inci sırada bulunduğunu belirtirken, son 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüme kaydedildiğini ifade etti.

        Bakan Bolat, "Altyapı, üstyapı, eğitim, sağlık, enerji, çevre, kültürel hizmetler, gençlik merkezleri, spor tesisleri, ulaşım hizmetleri, Türkiye'den aşağıya yenilendi, dünyanın en yeni ülkelerin biri haline geldi." dedi.

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        Türkiye'nin saygınlık ve itibarına damgasını vuran Bolat, Türk mallarının imajına, Türkiye'nin teknoloji ve üretim sürecine dikkat çekti.

        Bolat, Türk hizmet sektörünün turizm, müteahhitlik, sağlık, eğitim, bilişim, yazılım, oyun ve fuarcılık gibi alanlarda uluslararası alanda öne çıktığını söyledi.

        Bakan Bolat, "Bu saygınlık, itibar, ülkenin ekonomisine, dış ticarete, ihracata, turizme yansıyor. Bu tam bir ekosistem." diye konuştu.

        Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere de değinen Bolat, ABD'nin Türkiye'nin ikinci büyük ihracat ortağı ve dördüncü büyük ithalat ortağı olduğunu belirtti.

        Bolat, ABD'nin Türkiye'ye en fazla yatırım gönderdiği ikinci ülke olduğunu ve bu ülkede Türkiye'ye yaklaşık 1 milyon turistin geldiğini ifade etti.

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        İki ülke arasında güçlü ekonomik büyüme olduğunu vurgulayan Bolat, Türkiye'nin ABD ile dış ticaret hacminin 38 milyar genişliğe ulaştığını kaydetti.

        Bolat, ABD'deki Türk iş dünyasının iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirterek, "Sizlerin buradaki varlıklarız bizim 38 milyar dolarlık dış ticaretimize ulaşmamızdaki en büyük faktör." dedi.

        Bakan Bolat, "Cumhurbaşkanımızın egemenliğinde el birliğiyle gelişmeyi daha yükseklere taşıyacağız. Ne kadar çok ekonomimizi geliştirmeksek, ne kadar çok üretimimizi geciktirmek, ödemeler dengemizi ne kadar iyi hale getirirsek Türkiye ekonomisi çok daha güçlü olacak." diye konuştu.

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        "TİCARET HACMİNİ 100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF TAŞIMASINI SON DERECE ÖNEMSİYORUZ"

        ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, dünya ekonomisinin çok hızlı bir dönüşümden geçtiğini belirterek, değişimin doğru okunduğunu, pazarların zamanında görüldüğünü ve cesaretle hareket edilmesi gereken bir dönemde geçildiğini aktardı.

        Aydın, "Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilere tam da bu perspektiften bakmayı düşünüyorum. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolarlık taşıma hedefini son derece önemsiyoruz." dedi.

        Bunun yalnızca bir rakamdan ibaret olmadığını kaydeden Aydın, "100 milyar dolar demek daha fazla Türk şirketinin Amerika pazarına girmesi, daha fazla Amerikalı yatırımcının Türkiye'ye yatırım yapması, daha fazla ortak üretim, daha fazla teknoloji transferi, daha fazla istihdam ve daha güçlü bir ekonomik ortaklık demek. Bunun için gelen tüm çabaları ve yetenekleri seferber." diye konuştu.

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        Aydın, Türkiye'nin üretim gücüyle Amerika'nın teknoloji ve sermaye kapasitesinin enerjiden savunma sanayine, açıklıktan yazılıma, yapay zekadan tarıma, turizmden yüksek teknoloji üretime kadar çok geniş bir alanda ortak projelerde buluşturulabileceğini ifade etti.

        TÜRK DİASPORASI TÜRKİYE İLE DİĞER ÜLKELER ARASINDA KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENİYOR

        Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üye olan Bolat, Global Turks Vakfı tarafından düzenlenen Global Turks New York Forum'da konuştu.

        New York'ta yoğun bir program yürüttüklerini kaydeden Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili toplantılarına katıldıklarını ve bakanlar olarak çeşitli temaslarda bulunduklarını ifade etti.

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        Bolat, Türkiye'nin son yıllarda yurt dışında örgütlenmesi ve diaspora organlarında önemli bir mesafede olduğunu vurguladı.

        Türklerin ABD'de ve diğer çeşitlilikte farklı kuruluşların çatısı altında yürüttükleri Türkiye açısından önemine işaret eden Bolat, bu yapıların kendi çevrelerinde oluşturdukları etki alanlarıyla Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

        Bolat, yurt dışındaki Türklerin, Türkiye ile bulundukları ülkeler arasında köprü görevi üstlenilebileceğini belirterek, "Gittiğimiz yerlerde güçlü Türk topluluklarını görmekten kıvanç olurken. Dünyanın her yerinde gidersek, güçlü bir oyuncu Türkiye'nin gördüğü saygınlık ve itibardan büyük bir gurur duyuyor." diye konuştu.

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        Türkiye'nin küresel görünümünde Türk Hava Yolları, Türk dizileri, oyun sektörü ve sanayideki gelişmelerin önemli rol oynadığına dikkati çekerek, Türk diasporasının ülkenin ekonomik, ticari ve küresel bağlantılarının güçlenmesine katkıda bulunmasını ifade etti.

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        #ABD
        #dış ticaret
        #türkiye
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