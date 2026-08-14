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        Haberler Ekonomi Para Türkiye Finans'ın kârı yüzde 230 arttı

        Türkiye Finans'ın kârı yüzde 230 arttı

        Türkiye Finans Katılım Bankası, 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin mali sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Banka, ekonomiye sağladığı desteği 315 milyar TL seviyesine taşırken, katılma hesaplarında yüzde 37'lik büyüme kaydetti. Banka, net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 230 artırarak 4,6 milyar TL'ye çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 10:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye Finans'ın kârı yüzde 230 arttı

        Türkiye Finans Katılım Bankası, ikinci çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre haziran sonu itibarıyla Bankanın toplam aktifleri 436 milyar TL'ye ulaşırken, topladığı fonlar yüzde 20 artışla 283 milyar TL seviyesine yükseldi. Bu kaynakların önemli bölümünü üretim ve ticaretin finansmanına yönlendiren Banka, kullandırdığı fonları yüzde 13 oranında artırarak 256 milyar TL'ye çıkardı. 59 milyar TL tutarındaki gayri nakdi finansmanla birlikte ekonomiye sağlanan toplam destek 315 milyar TL olarak gerçekleşti. Banka, net kârını geçen yılın ilk altı aylık dönemine göre yüzde 230 artırarak 4,6 milyar TL’ye çıkardı. Yasal özkaynaklarını 45 milyar TL seviyesine yükselten Banka, yüzde 16,2 seviyesindeki sermaye yeterlilik oranıyla güçlü sermaye yapısını korudu.

        "DEĞER ÜRETMEYE ODAKLANIYORUZ"

        Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Müge Öner, Bankanın ikinci çeyrek finansal sonuçları ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Küresel ekonomide belirsizliklerin etkisini sürdürdüğü, jeopolitik gelişmelerin, ticaret politikalarındaki değişimlerin ve sıkı finansal koşulların ekonomik görünümü şekillendirmeye devam ettiği bir dönem oldu. Türkiye Finans Katılım Bankası olarak, değişen ekonomik koşullara çevik organizasyon yapımız, disiplinli risk yönetimi anlayışımız ve güçlü finansal yapımızla uyum sağlarken; müşterilerimizi ve reel ekonomiyi kesintisiz desteklemeyi sürdürdük. İkinci çeyrek boyunca dijital yetkinliklerimizi geliştirmeye, müşteri deneyimini güçlendirmeye ve katılım finans ilkeleri doğrultusunda üretime, yatırıma ve ticarete katkı sağlayan çözümler sunmaya odaklandık. Yılın ikinci yarısına girerken de Türkiye Finans Katılım Bankası olarak, değişen koşullara uyum sağlamayı, müşterilerimizin yanında olmayı ve reel ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceğiz. Katılım finans ilkelerine dayalı iş modelimiz sayesinde, bu dönemde hem müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına güçlü çözümler sunduk hem de tasarruf sahiplerinin birikimlerine sürdürülebilir değer kazandırdık. Müşterilerimizin Bankamıza duyduğu güvenin en somut göstergelerinden biri de ilk altı ayda katılma hesaplarımızda yakaladığımız yüzde 37'lik büyüme oldu."

        Öner, Türkiye Finans Katılım Bankası'nın fonlama gücünü üretim ekonomisine yönlendirmeyi sürdürdüğünü belirterek şöyle devam etti: "Katılım fonlarımızı ekonomiye kazandırmaya devam ediyoruz. Yılın ilk yarısında 256 milyar TL nakdi, 59 milyar TL gayri nakdi olmak üzere toplam 315 milyar TL finansman sağlayarak üretime, ticarete ve ihracata katkımızı sürdürdük. Önümüzdeki dönemde de güçlü sermaye yapımızı koruyarak hacimsel büyümenin ötesinde katma değer üreten, sürdürülebilir ve nitelikli büyümeye odaklanmaya devam edeceğiz."

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