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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye Innovation Week 2026 tanıtıldı

        Türkiye Innovation Week 2026 tanıtıldı

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 15-17 Ekim'de düzenlenecek Türkiye Innovation Week 2026 (Türkiye İnovasyon Haftası-TIW) ile ilgili olarak, "Biz içinde bulunduğumuz dönüşümün yalnız kullanıcısı değil, aynı zamanda üreticisi olmak istiyoruz. Teknolojiyi geliştiren ve ihraç eden bir ülke hayal ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 15:00 Güncelleme:
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        Türkiye Innovation Week 2026 tanıtıldı

        Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en büyük inovasyon buluşması olarak nitelendirilen, Ticaret Bakanlığının desteği ve TİM ev sahipliğinde 13'üncü kez düzenlenecek TIW'ın basın tanıtımı TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

        15-17 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TIW26, bu yıl "Humanity 6.0-İnsanlığın Yeni Evresi" temasıyla yapılacak.

        Haftanın tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı Gültepe, bu yılki etkinliğin temasına vurgu yaparak, "Humanity 6.0: İnsanlığın yeni evresi. Buharla başlayan dönüşüm, elektrikle, otomasyonla ve dijitalleşmeyle sürdü. Her evre, üretimi, ticareti ve hayatı yeniden şekillendirdi. Bugün yapay zeka, robotik, biyoteknoloji ve veri sistemleriyle çok daha hızlı bir değişim sürecinden geçiyoruz. Peki dünya bu değişim ve dönüşüme ne kadar hazır?" açıklamasında bulundu.

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        Yeni çağın pusulasının ne Batı’yı ne de Doğu'yu gösterdiğini ifade eden Gültepe, pusulanın bu kez insanı gösterdiğini söyledi.

        "İçinde bulunduğumuz dönüşümün yalnız kullanıcısı değil, aynı zamanda üreticisi olmak istiyoruz"

        Mustafa Gültepe, medeniyetlerin ilk evrelerine bu toprakların ev sahipliği yaptığını dile getirerek, "O büyük tarihi mirasın temsilcisi kimliğimizle yeni dönüşüm sürecinde de söz sahibi olmak istiyoruz." diye konuştu.

        Küresel İnovasyon Endeksi'nde 2013'ten bu yana 23 basamak yükseldiklerini ifade eden Gültepe, endeksteki sıralamayı daha üst sıralara taşımak istediklerini, bunun için de daha çok düşüneceklerini, tasarlayacaklarını ve sınırları zorlayacaklarını kaydetti.

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        Gültepe, TİM'in her yıl "İnovasyon ve İhracat Raporu" hazırladığını, o raporlarda markalı ihracat yapan firmaların AR-GE harcamasının ve patent birikiminin belirgin biçimde yüksek olduğunu gördüklerini söyledi.

        İnoSuit programının etki analizine göre programı tamamlayan firmaların tamamının ihracat kilogram birim değerinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu hatırlatan Gültepe, "Biz içinde bulunduğumuz dönüşümün yalnız kullanıcısı değil, aynı zamanda üreticisi olmak istiyoruz. Teknolojiyi geliştiren ve ihraç eden bir ülke hayal ediyoruz. Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına taşıma hedefimize ancak bu yolla ulaşabileceğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Gültepe, 70 ilden 2 bin 641 firmanın başvurduğu İnovaLİG'in şampiyonlarına etkinliğin ikinci gününde ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim edeceğini sözlerine ekledi.

        "Önünde durduğumuz eşiği yapay zekayla uzlaşarak birlikte aşmamız gerektiğine inanıyoruz"

        TİM Başkanvekili Kutlu Karavelioğlu da TIW'ı her yıl daha farklı noktaya getirdiklerinden bahsederek, bu yıl insanın temelinde daha farklı bir yer olduğunu ve teknolojinin baş döndürücü hızıyla sadece kullanılan araçları, çalışma, dinlenme biçimlerini, kurumları ve sosyal hayatı değil, insanları da değiştirdiğini söyledi.

        TIW'da bu yıl teknolojiden önce insana bakmak istediklerini ifade eden Karavelioğlu, "Önünde durduğumuz eşiği, insanı bilgiye ulaşmada muazzam yeteneklere kavuşturmuş olan ve bu vasfıyla insanlık tarihinin en göz kamaştırıcı eseri olan yapay zekayla uzlaşarak, uyumlanarak birlikte aşmamız gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

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        Karavelioğlu, teknolojinin insanlığın yapabileceklerini değiştirdiğini, insanlığın neye dönüşeceğini düşünmenin zamanı olduğunu ve meselenin teknolojiyle insanı karşı karşıya getirmek olmadığını dile getirdi.

        Bugünkü gelişmelerin en hızlısının bilgisayar alanında ortaya çıktığına dikkati çeken Karavelioğlu, sosyal katmanlar arasındaki dönüşümün, etkileşimin çok daha dramatik olduğunu, buna rağmen yarattığı konforun kamuoyundaki kuşkuculuğa rağmen ideolojik bir teknoloji karşıtlığına zemin bırakmadığını ifade etti.

        Karavelioğlu, inovasyonu açıklayarak ​​​​​​​şunları kaydetti:

        "İnovasyon bizim için AR-GE'dir, üretimdir, ihracattır, girişimciliktir, teknolojidir, gençliktir. Ama hepsinden önce de insandır, bunun gözden kaçmasını hiç istemedik. Sonunda sadece insana odaklanılacak bir tartışmanın lüzumuna inandık. Eğer insanı yeterince konuşmuş olsaydık, eğer insan günümüz dünyasında yeterince konuşulmuş olsaydı pekala bu zirvenin adı 'Harmony 6.0' olabilirdi. Yani uyum, ahenk ve olacaktır da.

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        TIW26'nın geçen haftaki sosyal medya etkileşimi tam 2,7 milyon. Gördüğünüz özetin bizim gönlümüzdeki değeri şuradadır. Biz bir öğrencinin bir girişimciyle, bir akademisyenin bir sanayiciyle, bir yatırımcının yepyeni bir fikirle karşılaşabilmesi ihtimalini seviyoruz. Verdiğimiz emeğin analiz ettiğimiz etkinin uluslararası alanda karşılık bulmasından da fevkalade mutluyuz. Türkiye'den çıkan bir platformun hem de çok sofistike bir alanda kalite ve içerik olarak örnek gösterilecek bir yapıya dönüşmesi önemlidir. 9 ayrı program alanında ve sahnede 120'den fazla konuşmacı misafirimiz olacak. Yine multidisipliner bir yaklaşım gözettik. İnsan ve yapay zekayı konuşacaksak, mühendis kadar davranış bilimciye de ihtiyacımız var. Yeni çalışma biçimlerini konuşacaksak, şirket kadar gençlerin sesine de ihtiyacımız var. Teknolojinin geleceğini konuşacaksak, bilime olduğu kadar sanata da ihtiyacımız var."

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        Karavelioğlu, etkinliklerde iş dünyasının temsilcilerinden gençlere, yeni teknoloji gelişmelerinden sanat ve deneyime kadar birçok etkinliğin yer alacağını belirterek, TIW'ın hiçbir zaman üç günlük bir etkinlik olmadığını, yıl boyunca yürütülen AR-GE, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir çalışmaların toplumda bir farkındalık yaratarak ekosistemi güçlendirmek için bir vitrin olduğunu söyledi.

        Toplantıya, etkinliğin ana stratejik partneri Trendyol'un temsilcileri ile stratejik partner olarak yer alan İhracatı Geliştirme AŞ, Türk Ticaret Bankası, Türkiye Sigorta, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve Doğuş Teknoloji'nin temsilcileri katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türkiye İhracatçılar Meclisi
        #Mustafa Gültepe
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