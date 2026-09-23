Türkiye'nin FATF değerlendirme raporu yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 5'inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu'nun bugün FATF'ın internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, raporda Türkiye'nin suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanındaki mevzuat altyapısı, kurumsal kapasitesi ve uygulamalarının kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtildi.

40 TAVSİYENİN 38'İNE UYUMLU

Teknik uyuma yönelik değerlendirmede Türkiye'nin FATF'ın 40 tavsiyesinin 38'ine uyumlu bulunduğu bildirildi.

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Etkililik bakımından yapılan değerlendirmede ise Türkiye'nin 11 Kısa Vadeli Çıktının (Immediate Outcome-IO) 3'ünde "Önemli Ölçüde Etkili", 8'inde ise "Ilımlı Ölçüde Etkili" olarak değerlendirildiği kaydedildi.

FATF'ın değerlendirme sistemi, ülkelerin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede hem teknik uyumunu hem de uygulamadaki etkinliğini inceliyor.

"GRİ LİSTE RİSKİ BULUNMUYOR"

Bakanlık açıklamasında, söz konusu sonuçların Türkiye'nin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Mevzuat çalışmaları, kurumsal düzenlemeler ve uygulamalarla Türkiye'nin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapasitesini giderek güçlendirdiği belirtildi.

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Açıklamada, "Buna göre suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında Ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, dolayısıyla gri liste riskinin bulunmadığı hususları da FATF tarafından açık bir şekilde tescil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye, FATF'ın Haziran 2024'teki değerlendirmesinde stratejik eksikliklerini gidermeye yönelik eylem planını tamamlamasının ardından artırılmış izleme sürecinden çıkarılmıştı.

ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLECEK

Bakanlık, FATF değerlendirmelerinin ülkelerin mali suçlarla mücadele sistemlerinin uluslararası standartlar çerçevesinde düzenli olarak gözden geçirilmesini ve bu sistemlerin sürekli geliştirilmesini amaçlayan teknik değerlendirme süreçleri olduğunu belirtti.

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Önümüzdeki dönemde raporda tespit edilen konularda gelişme sağlamaya yönelik çalışmaların, "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)" ve "Türkiye'de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı İle Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)" çerçevesinde sürdürüleceği bildirildi.