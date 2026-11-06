Mercedes-Benz Koluman, İstanbul Bağdat Caddesi'nde yeni showroomunu hizmete açtı. Göztepe'de faaliyete geçen merkez, Türkiye'nin ilk Maybach Lounge'ına ev sahipliği yaparken Mercedes-Benz'in yeni nesil perakende konsepti MAR20X kapsamında tasarlandı.

Geleneksel otomobil satış noktalarından farklı olarak müşteri deneyimini merkeze alan showroomda, kişiselleştirilmiş danışmanlık hizmetleri, dijital uygulamalar ve farklı markalara özel deneyim alanları bir araya getirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz'in Türkiye'deki en köklü iş ortaklarından biri olan Koluman, yeni yatırımıyla otomobil satışının yanı sıra marka deneyimi, kültür ve sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

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TÜRKİYE'NİN İLK MAYBACH LOUNGE'I

Yeni showroomun en dikkat çekici bölümlerinden biri, Türkiye'de bir showroom bünyesinde ilk kez hayata geçirilen Maybach Lounge oldu.

Mercedes-Maybach müşterilerine yönelik hazırlanan özel alanda, otomobillerin daha kişisel ve konforlu bir ortamda incelenmesi, müşterilerin beklenti ve tercihlerinin danışmanlarla birebir değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Maybach Lounge, markanın lüks ve kişiselleştirilmiş hizmet anlayışını showroom deneyimine taşırken, müşterilere özel karşılama ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Göztepe showroomunda Mercedes-AMG modelleri için 250 metrekarelik ayrı bir bölüm de oluşturuldu.

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Showroomda ayrıca Mercedes-Benz Collection ürünleri de satışa sunulacak. Göztepe'ye özel koleksiyon ürünleriyle markanın otomobil dışındaki yaşam tarzı ürünlerinin de müşterilere ulaştırılması planlanıyor.

DİJİTAL VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ SATIŞ DENEYİMİ

Mercedes-Benz'in MAR20X perakende konseptine göre hazırlanan showroomda, dijital teknolojiler ve kişiselleştirilmiş hizmetler ön plana çıkıyor.

Mobil danışmanlık, dijital müşteri takibi ve esnek görüşme alanlarının bulunduğu merkezde, özel görüşme odaları tek tuşla AMG, Maybach veya G-Serisi temalarına dönüştürülebiliyor.

Yeni merkezde otomobil satışının ötesinde sosyal ve kültürel etkinliklere de yer verilecek. Bu kapsamda oluşturulan Koluman Event Space ile "BİRİNCİ KAT" isimli alanın sanat, gastronomi, tasarım ve farklı kültürel buluşmalara ev sahipliği yapması hedefleniyor.

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"STANDARTLARI İLERİ TAŞIYORUZ"

Açılışta konuşan Koluman CEO'su Ali Saltık, şirketin Mercedes-Benz ile uzun yıllara dayanan iş ortaklığına dikkat çekti.

Koluman'ın geçtiğimiz yıl 60'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladığını hatırlatan Saltık, Bağdat Caddesi'ndeki yatırımın şirket açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Saltık, "Türkiye'nin ilk Maybach Lounge'ına ev sahipliği yapan Göztepe showroomumuzla yalnızca yeni bir satış noktası açmıyor, Mercedes-Benz'in ayrıcalıklı dünyasını farklı deneyim alanlarıyla buluşturan yeni bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Bu yatırımın, müşteri deneyiminde ulaştığımız standartları daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz" dedi.