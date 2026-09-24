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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye ve ABD iş dünyası New York’ta buluştu

        Türkiye ve ABD iş dünyası New York’ta buluştu

        ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya'nın ev sahipliğinde, ABD Ticaret Odası ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı CEO Yuvarlak Masa Toplantısı, New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantı, dünya ekonomisine yön veren küresel Amerikan şirketlerinin tepe yöneticileri ile Türk iş dünyasının liderlerini bir araya getirdi. ABD-Türkiye arasındaki ilişkilerin 100. yılında, iki müttefik ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine odaklanan kritik buluşmada, 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılması ve karşılıklı yatırımların hızlandırılması kararlılığı vurgulandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 11:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye ve ABD iş dünyası New York'ta buluştu

        Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünde gerçekleşen üst düzey toplantı, iki ülke arasındaki ticari diplomasiye yeni bir ivme kazandırdı. New York’ta düzenlenen oturumda havacılık, savunma, teknoloji, enerji, küresel finans, sağlık, lojistik ve hızlı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren dev Amerikan şirketlerinin karar vericileri Türk özel sektörünün temsilcileriyle stratejik ortaklık fırsatlarını ele aldı. Havacılık ve savunma sanayi alanında Boeing, teknoloji alanında Microsoft ve Amazon, küresel finans alanında Mastercard ve J.P. Morgan, lojistik alanında FedEx ve otomotiv sektöründe Ford gibi küresel şirketlerin üst düzey yöneticileri toplantıda yer aldı.

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        Toplantıda, küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılandığı bu dönemde Türkiye’nin dinamik üretim altyapısı, stratejik lojistik konumu ve genç insan kaynağının Amerikan iş dünyası için sunduğu somut yatırım imkânları kapsamlı biçimde değerlendirildi. Kamu ve özel sektör liderleri arasındaki doğrudan diyaloğa imkân sağlayan buluşma, ileri imalat, dijital dönüşüm ve üçüncü ülkelerdeki ortak yatırımlar başta olmak üzere yeni yüzyılın ekonomik yol haritasına yön vermeyi hedefliyor.

        ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

        “Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü müttefikliğin en güçlü taşıyıcı sütunu, iki ülkenin özel sektörleri arasında kurulan güven ve ortak üretim iradesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz bu üst düzey yuvarlak masa toplantısı, iki ülke yönetiminin işaret ettiği 100 milyar dolarlık ticaret vizyonunun sahadaki kararlı adımlarla nasıl gerçeğe dönüştüğünü bir kez daha ortaya koydu. ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin 100. yılını kutladığımız bu dönemde, New York’ta küresel sermayeyi, ileri teknolojiyi ve Türk girişimcisinin eşsiz kabiliyetini aynı vizyonda buluşturmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Masada temsil edilen sektörlerin ortaya koyduğu somut yatırım iradesi yalnızca ikili ticaretimizi ikiye katlamakla kalmayacak, her iki toplumun ortak refahını, istihdamını ve inovasyon gücünü yeni yüzyıla taşıyacaktır.”

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        #Hamdi Ulukaya
        #türkiye
        #ABD
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