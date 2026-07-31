Türkiye'nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından Turknet'te kullanıcılar bağlantı sorunu yaşamaya başladı. Kesintinin ardından şirket, sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Türkiye genelini etkileyen bir internet kesintisi yaşandığı belirtilerek, teknik ekiplerin sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Değerli kullanıcılarımız, Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Kesintinin nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmazken, TurkNet gelişmelerin resmi X hesabı üzerinden duyurulacağını bildirdi. İnternet erişim sorununun ne zaman tamamen giderileceğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.