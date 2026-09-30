Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Otomobil
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.000,25 %-2,36
        DOLAR 49,0175 %0,08
        EURO 55,7372 %0,26
        GRAM ALTIN 6.634,46 %0,72
        BITCOIN 85.301,00 %2,04
        FAİZ 40,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 96,56 %-0,31
        GBP/TRY 65,1867 %0,52
        EUR/USD 1,1363 %0,19
        BRENT PETROL 97,76 %2,42
        ÇEYREK ALTIN 10.858,67 %0,83
        Haberler Ekonomi Otomobil TÜVTÜRK'ten doğal afetlere karşı adım

        TÜVTÜRK'ten doğal afetlere karşı adım

        TÜVTÜRK, Karadeniz Teknik Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğü çalışma kapsamında, 200'den fazla istasyonunu doğal afet risklerine karşı analiz ederek kapsamlı bir güvenlik projesi başlattı. Heyelan, kaya, taş düşmesi ve su akıntısı gibi doğal afet risklerine yönelik hazırlanan bu proje ile istasyonların gelecekte oluşabilecek risklere karşı dayanıklılığının artırılması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 14:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TÜVTÜRK'ten doğal afetlere karşı adım

        TÜVTÜRK, istasyonlarının doğal afet risklerine karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü akademisyenleriyle iş birliği yaptı. Uzman görüşleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında istasyon bazlı risk analizleri gerçekleştirildi ve gerekli görülen noktalarda iyileştirme projeleri hazırlandı.

        lk etapta Giresun Görele, Giresun Merkez, Bodrum Merkez, Bitlis, Artvin ve Tunceli istasyonlarını kapsayan projeye, süreç içerisinde Bilecik Merkez ve Ordu Merkez istasyonları da dahil edildi. 219 TÜVTÜRK istasyonunda gerçekleştirilen analizler kapsamında; heyelan, kaya ve taş düşmesi ile su akıntısı gibi doğal risklere karşı ihtiyaç duyulan önleyici güvenlik ve iyileştirme uygulamaları belirlendi.

        REKLAM

        Çalışmalar kapsamında Bitlis Merkez’de kaya düşmesi ve taşkın risklerine karşı 140 metre istinat duvarı ve 484 metrekare çelik ağ uygulaması gerçekleştirildi.

        Tunceli Merkez’de saha güvenliğini artırmak amacıyla 67 metre istinat duvarı ve şev alanında palyelendirme çalışması yapıldı. Giresun Görele’de yamaçtan gelebilecek kayaçların istasyon sahasına ulaşmasını önlemek amacıyla 62 metre uzunluğunda taş duvar inşa edilirken, Giresun Merkez’de kaya yüzeyine çelik ağ ve ankraj uygulandı.

        Muğla Bodrum İstasyonu’nda ise toprak malzemenin akması ve kayaçların otopark sahasına düşmesi riskine karşı 1.800 metrekare çelik ağ montajı ve 100 metre pasif kaya bariyeri uygulaması gerçekleştirildi. Artvin Merkez İstasyonu’nda planlanan çalışmaların ise önümüzdeki dönemde başlatılması hedefleniyor.

        REKLAM

        Mevcut projelerin tamamlanmasının ardından, istasyon güvenliğini daha da ileri taşımaya yönelik yeni güvenlik ve iyileştirme projeleri üzerinde çalışılmaya devam edilmesi planlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #TÜVTÜRK
        #araç muayene
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        ABD'nin son teklifi Pezeşkiyan'a sunuldu
        ABD'nin son teklifi Pezeşkiyan'a sunuldu
        19 yıllık dönem sona eriyor
        19 yıllık dönem sona eriyor
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        800 bin dolara satacaklardı... Tam 8 ton!
        800 bin dolara satacaklardı... Tam 8 ton!
        450 milyon dolarlık açık artırma!
        450 milyon dolarlık açık artırma!
        "Burun meraklısı!"
        "Burun meraklısı!"
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi