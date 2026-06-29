Uluslararası uzmanlar İstanbul'da buluştu: "Avrupa'nın enerji güvenliği için Hazar gazı kritik önemde"

Üyeleri arasında TANAP, SOCAR Türkiye, EPİAŞ'ın da yer aldığı Türkiye Enerji Ekonomisi Derneği (EED), Yunanistan Enerji Ekonomisi Derneği iş birliği ve S&P Global Commodity Insights sponsorluğunda düzenlenen "Güney Gaz Koridoru Paneli" ile enerji sektörünün önde gelen uluslararası uzmanlarını İstanbul'da bir araya getirdi.

Panel; Yunanistan Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kostas Andriosopoulos, S&P Global Commodity Insights Hazar Enerji Bölge Müdürü Anna Galtsova ve Hergüner Bilgen Üçer Avukatlık Ortaklığı Kıdemli Ortağı Ümit Hergüner'in katılımıyla gerçekleştirildi. Oturumun moderatörlüğünü ise Türkiye Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu üstlendi.

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Panelde, Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin geleceğinde Güney Gaz Koridoru'nun stratejik rolü, Hazar Bölgesi'nin üretim potansiyeli ve mevcut boru hattı altyapısının genişletilmesine yönelik fırsatlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Katılımcılar, Avrupa'nın Rusya kaynaklı doğalgaz arzını önemli ölçüde azaltmasının ardından alternatif tedarik kaynaklarının her zamankinden daha kritik hale geldiğini vurgularken, Hazar Bölgesi'nden Avrupa'ya ulaştırılacak ilave doğalgazın enerji arz güvenliğinde kilit rol oynayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut Altyapıyla İki Kat Kapasite

Panelde öne çıkan en dikkat çekici değerlendirmelerden biri ise Güney Gaz Koridoru'nun yeni bir ana boru hattı inşa edilmeden büyütülebileceği yönünde oldu.

Uzmanlara göre, yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ilave yatırımla mevcut sistemin taşıma kapasitesi yaklaşık iki katına çıkarılabilir. Böylece Avrupa'nın enerji arz güvenliği güçlenirken, Hazar Bölgesi'nin küresel enerji piyasalarındaki stratejik konumu da önemli ölçüde pekişebilir.

"Asıl Sorun Boru Hatları Değil, Üretim Yatırımları"

Panelde, Hazar Denizi'nde önemli doğalgaz rezervleri bulunmasına rağmen üretim yatırımlarının beklenen hızda ilerlemediği vurgulandı.

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Katılımcılar, Avrupa'da uzun vadeli doğalgaz alım sözleşmelerine yönelik isteksizliğin yeni üretim yatırımlarını geciktirdiğini, bunun da hem üretim hem de boru hattı kapasite artışlarını zorlaştırdığını ifade etti. Ayrıca büyüyen LNG piyasasının, boru hattı gazına yönelik uzun vadeli ticari anlaşmaların önünde önemli bir engel oluşturduğu değerlendirildi.

"ADNOC ve Trans-Hazar Hattı Yeni Dönemin Belirleyicisi Olabilir"

Panelde, ADNOC'un Hazar Bölgesi'ndeki yatırımlarını genişletme yönündeki kararının bölgeye yönelik yatırım iştahını artırabilecek önemli bir gelişme olduğu belirtildi.

Bunun yanında, Türkmenistan doğalgazını Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan'a bağlayacak Trans-Hazar doğalgaz Boru Hattı projesinin sanıldığının aksine teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir olduğu, Azerbaycan ile Türkmenistan arasında sağlanacak güçlü siyasi iradenin projeyi hızla hayata geçirebileceği ifade edildi.