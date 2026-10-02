Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Unico Sigorta’nın parasal varlıklarının ve tahsilatların kurum lehine bloka edilmesini istedi. SEDDK Başkanı Davut Menteş imzası ile ilgili kurumlara gönderilen resmi yazıda ayrıca Unico Sigorta'nın para transfer yetkileri de kaldırıldı. Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, kararın Unico Sigorta hisselerinin zaten sahibi olan bir şirketten aynı gruptaki diğer şirkete devredilmesi girişimi nedeniyle alındığını belirterek gün içinde SEDDK'nın karar almasına neden olan devir işlemine son verileceğini ifade etti. Güzeler böylece SEDDK'nın aldığı tedbir kararının da ortadan kalkacağını dile getirdi.

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BİR ÇOK KURUMA GÖNDERİLDİ

SEDDK kararı 1 Ekim 2026 tarihli ve 1956 sayılı Kurul kararını ilgili finans sektörü birliklerine bildirdi. SEDDK Başkanı Davut Menteş imzalı yazı; Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’ne gönderildi.

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Birliklerden, gerekli tedbirlerin alınması için üye finansal kuruluşları bilgilendirmeleri istendi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 01/10/2026 tarih ve 1956 sayılı Kararı ile Unico Sigorta A.Ş’nin (VKN: 2110060675);

Üye kuruluşlarınız nezdindeki tüm parasal varlıklarının (10 ve 11 Hesap Grubu) POS tahsilatlarının ve iade işlemlerini engellemeyecek şekilde Kurumumuz lehine bloke edilmesine,

İnternet bankacılığı aracılığıyla para transferi yetkilerinin meblağ, banka, finansal kuruluş ve konudan bağımsız olarak tümüyle kaldırılmasına (şirketin kendi hesapları arası işlemleri hariç),

karar verildiğinden gerekli tedbirlerin alınması hususunda üye finansal kuruluşların bilgilendirilmesi için gereğini rica ederiz.”