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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Vecih Yılmaz: "Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda kalıcı ve güvenilir bir konum oluşturmayı hedefliyoruz"

        Vecih Yılmaz: "Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda kalıcı ve güvenilir bir konum oluşturmayı hedefliyoruz"

        Lassa, 84 ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ve 6 bini aşkın satış noktasıyla uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini sürdürüyor. Brisa ise TİM'in "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2025" araştırmasında ilk 100'e giren tek lastik şirketi oldu. Brisa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, Lassa'nın uluslararası başarısını değerlendirirken şunları söyledi: "Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda kalıcı ve güvenilir bir konum oluşturmayı hedefliyoruz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 11:46 Güncelleme:
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        "Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda kalıcı ve güvenilir bir konum oluşturmayı hedefliyoruz"

        Türkiye lastik sektöründe faaliyet gösteren Brisa, Lassa markasıyla 84 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Lassa ürünleri dünya genelinde 6 bini aşkın satış noktasında tüketicilere sunulurken, markanın 250’yi aşkın tabelalı mağazası bulunuyor.

        Lassa’nın uluslararası faaliyetlerinde Kuzey Afrika, Orta Asya ve Doğu Avrupa pazarları öne çıkıyor. Marka, Fas, Mısır, Moldova, Özbekistan ve Azerbaycan’da pazar lideri konumunda bulunurken; Ukrayna, Bulgaristan, Sırbistan, Libya, Irak ve Tunus’ta sektörün önde gelen oyuncuları arasında yer alıyor.

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        Avrupa’da ise Almanya, İtalya, Hırvatistan, Romanya ve Karadağ, Lassa’nın büyüme kaydettiği pazarlar arasında bulunuyor.

        Brisa’nın ihracat performansı, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2025” araştırmasına da yansıdı. Şirket, araştırmada ilk 100 içerisinde yer alan tek lastik şirketi oldu.

        "TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA GÜÇLÜ BİR MARKA İNŞA EDİYORUZ"

        Brisa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, Lassa'nın uluslararası başarısını değerlendirirken şunları söyledi:

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        "Lassa’nın ihracat yolculuğu, yalnızca daha fazla ülkeye ulaşmakla ilgili değil.

        Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda kalıcı ve güvenilir bir konum oluşturmayı hedefliyoruz. Bugün beş ülkede pazar lideri olmamız; ürün kalitemizin, üretim ve Ar-Ge yetkinliğimizin, iş ortaklarımızla kurduğumuz uzun vadeli ilişkilerin ve yıllardır sürdürdüğümüz yatırımların bir sonucu. Türkiye’de geliştirdiğimiz Türkiye lastik sektörünün lider şirketi Brisa, Lassa markasıyla ihracat yaptığı pazarlarda istikrarlı büyümesini sürdürürken birçok ülkede sektörün en güçlü oyuncuları arasında yer alıyor.

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        Bugün 84 ülkeye ihracat gerçekleştiren Lassa, dünya genelinde 6.000'i aşkın satış noktasında tüketicilerle buluşuyor. Marka, 250'yi aşkın tabelalı mağazasıyla küresel ölçekteki fiziksel varlığını da güçlendirmeye devam ediyor.

        Lassa'nın uluslararası büyümesinde özellikle Kuzey Afrika, Orta Asya ve Doğu Avrupa pazarları önemli rol oynuyor.

        Marka, Fas, Mısır, Moldova, Özbekistan ve Azerbaycan’da pazar lideri konumuna ulaşırken; Ukrayna, Bulgaristan, Sırbistan, Libya, Irak ve Tunus'ta da pazarın en güçlü oyuncuları arasında yer alıyor. Özellikle yoğun rekabetin yaşandığı Avrupa pazarlarında elde edilen istikrarlı büyüme performansı, markanın uluslararası konumunu güçlendirdi. Almanya, İtalya, Hırvatistan, Romanya ve Karadağ ise Avrupa'da en çok büyüme kaydedilen pazarlar arasında yer alıyor.

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        Brisa’nın ihracattaki bu performansı, sektörel sıralamalara da yansıyor. Brisa, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2025” araştırmasında ise ilk 100’e giren tek lastik şirketi olarak, ihracatta liderliğini koruyor.

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        #Vecih Yılmaz
        #Brisa
        #LASSA
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