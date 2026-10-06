VECO Türkiye’de üst düzey atama

Hafif, orta ve ağır ticari araç segmentlerinde faaliyet gösteren İtalyan ticari araç markası IVECO, Türkiye organizasyonunda üst düzey bir atama gerçekleştirdi. Mehmet Karal, 28 Eylül 2026 tarihi itibarıyla IVECO Türkiye Ülke Müdürü olarak görevine başladı.

Yeni görevinde Karal, IVECO’nun Türkiye’deki ticari faaliyetlerinin yönetimi ve stratejik gelişiminden sorumlu olacak.

Mehmet Karal, kariyerinin önemli bölümünü Daimler Truck ve Mercedes-Benz bünyesinde geçirdi. Satış, satış sonrası hizmetler ve ticari operasyonlar alanlarında çeşitli yönetim görevleri üstlenen Karal, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika, Asya ve Avustralya-Pasifik pazarlarında çalıştı.

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Bu süreçte pazar geliştirme, bayi ağı ve müşteri yönetimi, satış organizasyonları ile uluslararası ticari operasyonlar konusunda kapsamlı bir birikim edindi.

Kamyon, otobüs ve hafif ticari araçlardan oluşan geniş bir ürün yelpazesinde satış ve satış sonrası organizasyonlarının geliştirilmesi, müşteri deneyiminin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyüme alanlarında çalışmalar yürüttü.

IVECO Türkiye Ülke Müdürü olarak yeni görevinde, markanın Türkiye'deki tüm ticari operasyonlarının yönetimini üstlenecek olan Mehmet Karal, uluslararası pazarlarda edindiği deneyimi, IVECO'nun marka gücü, ürün çeşitliliği ve Türkiye'deki yaygın organizasyon yapısıyla buluşturarak markanın pazardaki büyüme stratejisine liderlik edecek.