Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Otomobil
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.349,60 %-0,76
        DOLAR 49,1800 %0,08
        EURO 55,3300 %0,25
        GRAM ALTIN 6.573,25 %0,48
        BITCOIN 86.174,00 %0,46
        FAİZ 39,78 %0,10
        GÜMÜŞ GRAM 96,69 %0,16
        GBP/TRY 65,1943 %0,27
        EUR/USD 1,1243 %0,18
        BRENT PETROL 97,38 %-2,12
        ÇEYREK ALTIN 10.747,26 %0,48
        Haberler Ekonomi Otomobil VECO Türkiye’de üst düzey atama

        VECO Türkiye’de üst düzey atama

        IVECO Türkiye'nin yeni Ülke Müdürü Mehmet Karal oldu. Karal, Daimler Truck ve Mercedes-Benz bünyesinde edindiği uluslararası deneyimle markanın Türkiye'deki ticari operasyonlarını yönetecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 12:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        VECO Türkiye'de üst düzey atama

        Hafif, orta ve ağır ticari araç segmentlerinde faaliyet gösteren İtalyan ticari araç markası IVECO, Türkiye organizasyonunda üst düzey bir atama gerçekleştirdi. Mehmet Karal, 28 Eylül 2026 tarihi itibarıyla IVECO Türkiye Ülke Müdürü olarak görevine başladı.

        Yeni görevinde Karal, IVECO’nun Türkiye’deki ticari faaliyetlerinin yönetimi ve stratejik gelişiminden sorumlu olacak.

        Mehmet Karal, kariyerinin önemli bölümünü Daimler Truck ve Mercedes-Benz bünyesinde geçirdi. Satış, satış sonrası hizmetler ve ticari operasyonlar alanlarında çeşitli yönetim görevleri üstlenen Karal, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika, Asya ve Avustralya-Pasifik pazarlarında çalıştı.

        REKLAM

        Bu süreçte pazar geliştirme, bayi ağı ve müşteri yönetimi, satış organizasyonları ile uluslararası ticari operasyonlar konusunda kapsamlı bir birikim edindi.

        Kamyon, otobüs ve hafif ticari araçlardan oluşan geniş bir ürün yelpazesinde satış ve satış sonrası organizasyonlarının geliştirilmesi, müşteri deneyiminin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyüme alanlarında çalışmalar yürüttü.

        IVECO Türkiye Ülke Müdürü olarak yeni görevinde, markanın Türkiye'deki tüm ticari operasyonlarının yönetimini üstlenecek olan Mehmet Karal, uluslararası pazarlarda edindiği deneyimi, IVECO'nun marka gücü, ürün çeşitliliği ve Türkiye'deki yaygın organizasyon yapısıyla buluşturarak markanın pazardaki büyüme stratejisine liderlik edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #kamyon
        #ticari araç
        #otomotiv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Meloni'den yapay zeka hamlesi
        Meloni'den yapay zeka hamlesi
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Fransa'da lise eylemleri sürüyor
        Fransa'da lise eylemleri sürüyor
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        New York'ta kızamık salgını! Acil durum ilan edildi
        New York'ta kızamık salgını! Acil durum ilan edildi
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Elon Musk yeniden trilyoner