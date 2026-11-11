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        Haberler Ekonomi Sigorta Vienna Insurance Group, Demir Sağlık'ı satın aldı

        Vienna Insurance Group, Demir Sağlık'ı satın aldı

        Vienna Insurance Group (VIG), Demir Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.'yi (Demir Sağlık) satın aldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 14:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Vienna Insurance Group, Demir Sağlık'ı satın aldı

        VIG'den yapılan açıklamaya göre Türkiye’de 30 yılı aşkın süredir sağlık sigortası alanında faaliyet gösteren Demir Sağlık, ülke genelinde 1.800’den fazla anlaşmalı sağlık kuruluşuyla çalışıyor. Şirket, özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortasının yanı sıra şirketlere ve çalışanlarına yönelik grup sağlık sigortası çözümleri sunuyor. Bunun yanı sıra Demir Sağlık, seyahat sağlık sigortası ve yabancı uyruklulara yönelik sağlık sigortası alanlarında sektörün önde gelen şirketleri arasında bulunuyor. Demir Sağlık’ın bünyesine katılmasıyla VIG, sağlık turizmi alanında da varlık göstermeye başlayacak.

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        VIG Yardımcı CEO’su ve Türkiye’den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gerhard Lahner, satın alma işlemine ilişkin şunları söyledi:

        “Türkiye, VIG için dinamik bir pazar ve özellikle sağlık sigortası segmentinde yüksek büyüme potansiyeli taşıyor. Sağlık alanı grubumuz için büyük bir stratejik önem taşıyor. Demir Sağlık’ın aramıza katılmasıyla Türkiye’de de bu alanda güçlü şekilde konumlandık. Kârlı büyümemizi sürdürmemiz için güçlü bir ivme kazandırmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

        Demir Sağlık Yönetim Kurulu Başkanı ve devreden hissedar EMF Capital Partners Kurucusu Peter Lovas, konuyla ilgili değerlendirmesini şöyle paylaştı:

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        “Bağlılıkları ve başarılı işbirlikleri için Demir Sağlık’ın yönetim ekibine ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Demir Sağlık’ın sağlık sigortasındaki uzmanlığını VIG’nin Türkiye ile Orta ve Doğu Avrupa’daki varlığıyla bir araya getirmek, şirket için yeni gelişim fırsatları yaratıyor.”

        Demir Sağlık CEO’su Viktor Hodara ise “Geçtiğimiz 10 yıl boyunca vizyonumuzu paylaşarak hızlı ve kârlı büyümemize destek olan EMF Capital Partners’a teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların ve sağlık alanındaki uzmanlığımızın VIG gibi önde gelen bir sigorta grubu tarafından takdir edilmesi, tüm ekibimiz için gurur kaynağı. VIG ile birlikte şirketimizin sağlık sigortasındaki birikimini hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda yeni büyüme fırsatlarına dönüştürmek için sabırsızlanıyoruz.” şeklinde konuştu.

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        1.2 MİLYAR EURO PRİM ÜRETİMİ

        Türkiye’de 2007’den bu yana faaliyet gösteren VIG, 2025 yılında hayat dışı sigorta alanında faaliyet gösteren Ray Sigorta ve hayat sigortası alanında faaliyet gösteren Viennalife aracılığıyla yaklaşık 1,2 milyar Euro prim üretimi gerçekleştirdi.

        Bu satın alma, gerekli yasal ve resmi onayların tamamlanmasından sonra sonuçlanacak.

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