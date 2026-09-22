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        Haberler Ekonomi Otomobil Volvo yeni CEO'sunu Skoda'dan seçti

        Volvo yeni CEO'sunu Skoda'dan seçti

        İsveçli otomotiv devi Volvo, yeni CEO'sunu rakip üretici grubundan seçti. 2027 sonunda Volvo'nun kaptan koltuğuna oturacak Škoda Auto CEO'su Klaus Zellmer, Volkswagen Grubu'ndaki üst düzey yöneticilik deneyimiyle Volvo'nun yeni dönemine liderlik edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 15:36 Güncelleme:
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        Volvo yeni CEO'sunu Skoda'dan seçti

        İsveçli otomotiv üreticisi Volvo, yeni CEO’sunu Çekya merkezli Škoda Auto’dan seçti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Škoda Auto CEO’su Klaus Zellmer, en geç 1 Ekim 2027 itibarıyla Volvo Cars Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) olarak görev yapacak.

        Zellmer, Volvo Cars’ın başında ikinci kez bulunan Håkan Samuelsson’dan görevi devralacak. Samuelsson, 2012-2022 yılları arasında yaklaşık 10 yıl boyunca Volvo Cars CEO’luğu görevini yürütmüş, 2025 yılında ise şirketin uzun vadeli stratejisinin oluşturulması amacıyla yeniden CEO koltuğuna oturmuştu.

        Volvo, Samuelsson’ın ikinci döneminde elektrikli araç talebindeki yavaşlama ve küresel ticaret politikalarındaki değişimlerin etkisiyle yeni stratejiler geliştirme sürecine girdi. Şirket, bu dönemin ardından gelecek hedefleriyle uyumlu yeni CEO arayışını tamamladı.

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        SEKTÖR DENEYİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

        59 yaşındaki Klaus Zellmer, Volvo Cars için yeni bir isim olsa da otomotiv sektöründe uzun yıllara dayanan deneyime sahip. Halen Škoda Auto CEO’su olarak görev yapan Zellmer, daha önce Porsche Kuzey Amerika ve Porsche Almanya’nın CEO’luğu görevlerini üstlendi.

        Volkswagen Binek Araçlar bünyesinde yönetim kurulu üyeliği de yapan Zellmer, kariyerinin ilk yıllarında otomotiv sektöründe satış ve pazarlama alanlarında görev aldı.

        Volvo Cars Yönetim Kurulu Başkanı Eric Li, Zellmer’ın hem premium hem de geniş kitlelere hitap eden markalardaki deneyiminin şirketin geleceği açısından önemli bir avantaj sağlayacağını ifade etti.

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        VOLVO’DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

        Klaus Zellmer, Volvo Cars’ın yaklaşık 100 yıllık tarihinde sürekli dönüşüm yaşayan bir marka olduğunu belirterek, şirketin gelecek dönemine katkı sunmayı hedeflediğini söyledi.

        Volvo Cars, CEO değişiminin sorunsuz gerçekleşmesi için Håkan Samuelsson, Klaus Zellmer ve yönetim kurulunun geçiş sürecinde birlikte çalışacağını açıkladı.

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        #haberler
        #volvo
        #Skoda
        #otomobil
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