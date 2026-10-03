Workup Astart 6 girişimi mezun verdi

Anadolu Sigorta’nın ana destekçiliğinde, İş Bankası çatısı altındaki Workup Girişimcilik Programı iş birliği ve Yapay Zekâ Fabrikası yürütücülüğünde düzenlenen Workup AStart Girişimcilik Programı’nın ikinci döneminden 6 girişim mezun oldu.

Girişimcilik ekosistemi temsilcileri, yatırımcılar, girişimciler ve kurumsal paydaşların katıldığı Founders Network etkinliğinde, 2.5 aylık hızlandırma sürecini başarıyla tamamlayan 6 yeni nesil teknoloji girişimi, iş modellerini ve gelecek planlarını paylaştı.

Etkinlikte, geçtiğimiz yıl Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi iş birliğiyle kurulan AStart Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun ilk yatırımı da duyuruldu.

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Sigorta teknolojileri, sağlık, yapay zekâ, mobilite, enerji, afet yönetimi ve sürdürülebilirlik başta olmak üzere farklı dikeylerde girişimcilik ekosistemine uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefleyen fon, 300 bin dolar tutarındaki ilk yatırımını haziran ayında Brandefense’e yaptı.

STRATEJİK İŞ ORTAĞI OLDULAR

Workup AStart’ın ikinci döneminde her girişimin hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş bir program yürütüldü.

Alanında uzman isimlerden eğitimler, deneyimli girişimcilerle ilham buluşmaları ile teknoloji trendleri, şirket yönetimi ve yatırım stratejileri konularında çalıştaylar düzenlendi.

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Girişimler, Anadolu Sigorta ile İş Bankası ve iştiraklerinin yanı sıra çeşitli kurumsal paydaşlarla iş birliği geliştirme ve yatırım imkânlarına erişim olanaklarına sahip oldu.

6 GİRİŞİM MEZUN OLDU

- ComplyLab: Şirketlerin içerik ve iletişimlerini, regülasyonlar ile Code of Conduct gibi şirket içi kurallar açısından analiz eden yapay zekâ destekli uyumluluk platformu.

- Epoch Teknoloji: Kurumların çalışma biçimini yapay zekâ ile yeniden tasarlayan; bilgiyi anlayan, karar önerileri üreten ve iş süreçlerini sonuçlandıran yapay zekâ iş gücü çözümleri geliştiren global teknoloji ve inovasyon şirketi.

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- Fizix: Büyük endüstrilerden akıllı binalara kadar geniş bir alanda uçtan uca kestirimci bakımı IoT, yapay zekâ ve dijital ikiz teknolojileriyle yeniden tanımlayan yüksek teknoloji girişimi.

- For Physician: Doktorlara tıbbi literatür referanslı yapay zekâ yanıtları sunan ve bu yanıtları gerçek uzman hekim ağıyla doğrulanabilir hale getiren; epikriz ve skor araçlarının yanı sıra hekim desteğiyle günlük klinik akışı hızlandıran girişim.

- ICSFusion: Endüstriyel tesisler ve kritik altyapılar için geliştirilmiş bir siber güvenlik ve CPS (Cyber-Physical Systems) risk platformu.

- İklim INC: Gerçek zamanlı şiddetli hava olayları istihbaratıyla iklim adaptasyonunu güçlendiren ve hasar oluşmadan önce harekete geçmeyi sağlayan girişim.