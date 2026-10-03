Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Girişimcilik
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.270,18 %0,17
        DOLAR 49,1350 %0,08
        EURO 55,3373 %0,03
        GRAM ALTIN 6.542,72 %-0,76
        BITCOIN 84.879,00 %0,52
        FAİZ 39,83 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 95,40 %-0,92
        GBP/TRY 65,1126 %0,28
        EUR/USD 1,1255 %0,10
        BRENT PETROL 101,92 %0,36
        ÇEYREK ALTIN 10.697,34 %-0,76
        Haberler Ekonomi Girişimcilik Workup Astart 6 girişimi mezun verdi

        Workup Astart 6 girişimi mezun verdi

        Anadolu Sigorta'nın, Workup Girişimcilik Programı iş birliği ve Yapay Zekâ Fabrikası yürütücülüğünde hayata geçirdiği Workup AStart Girişimcilik Programı'nın ikinci dönemi tamamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 14:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Workup Astart 6 girişimi mezun verdi

        Anadolu Sigorta’nın ana destekçiliğinde, İş Bankası çatısı altındaki Workup Girişimcilik Programı iş birliği ve Yapay Zekâ Fabrikası yürütücülüğünde düzenlenen Workup AStart Girişimcilik Programı’nın ikinci döneminden 6 girişim mezun oldu.

        Girişimcilik ekosistemi temsilcileri, yatırımcılar, girişimciler ve kurumsal paydaşların katıldığı Founders Network etkinliğinde, 2.5 aylık hızlandırma sürecini başarıyla tamamlayan 6 yeni nesil teknoloji girişimi, iş modellerini ve gelecek planlarını paylaştı.

        Etkinlikte, geçtiğimiz yıl Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi iş birliğiyle kurulan AStart Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun ilk yatırımı da duyuruldu.

        REKLAM

        Sigorta teknolojileri, sağlık, yapay zekâ, mobilite, enerji, afet yönetimi ve sürdürülebilirlik başta olmak üzere farklı dikeylerde girişimcilik ekosistemine uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefleyen fon, 300 bin dolar tutarındaki ilk yatırımını haziran ayında Brandefense’e yaptı.

        STRATEJİK İŞ ORTAĞI OLDULAR

        Workup AStart’ın ikinci döneminde her girişimin hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş bir program yürütüldü.

        Alanında uzman isimlerden eğitimler, deneyimli girişimcilerle ilham buluşmaları ile teknoloji trendleri, şirket yönetimi ve yatırım stratejileri konularında çalıştaylar düzenlendi.

        REKLAM

        Girişimler, Anadolu Sigorta ile İş Bankası ve iştiraklerinin yanı sıra çeşitli kurumsal paydaşlarla iş birliği geliştirme ve yatırım imkânlarına erişim olanaklarına sahip oldu.

        6 GİRİŞİM MEZUN OLDU

        - ComplyLab: Şirketlerin içerik ve iletişimlerini, regülasyonlar ile Code of Conduct gibi şirket içi kurallar açısından analiz eden yapay zekâ destekli uyumluluk platformu.

        - Epoch Teknoloji: Kurumların çalışma biçimini yapay zekâ ile yeniden tasarlayan; bilgiyi anlayan, karar önerileri üreten ve iş süreçlerini sonuçlandıran yapay zekâ iş gücü çözümleri geliştiren global teknoloji ve inovasyon şirketi.

        REKLAM

        - Fizix: Büyük endüstrilerden akıllı binalara kadar geniş bir alanda uçtan uca kestirimci bakımı IoT, yapay zekâ ve dijital ikiz teknolojileriyle yeniden tanımlayan yüksek teknoloji girişimi.

        - For Physician: Doktorlara tıbbi literatür referanslı yapay zekâ yanıtları sunan ve bu yanıtları gerçek uzman hekim ağıyla doğrulanabilir hale getiren; epikriz ve skor araçlarının yanı sıra hekim desteğiyle günlük klinik akışı hızlandıran girişim.

        - ICSFusion: Endüstriyel tesisler ve kritik altyapılar için geliştirilmiş bir siber güvenlik ve CPS (Cyber-Physical Systems) risk platformu.

        - İklim INC: Gerçek zamanlı şiddetli hava olayları istihbaratıyla iklim adaptasyonunu güçlendiren ve hasar oluşmadan önce harekete geçmeyi sağlayan girişim.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #ekonomi
        #workup
        #Girişimcilik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Canım oğlum evlendi"
        "Canım oğlum evlendi"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        300 metre yuvarlandı! Baba öldü, iki çocuk yaralı
        300 metre yuvarlandı! Baba öldü, iki çocuk yaralı
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul zamanı!
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul zamanı!