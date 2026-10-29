Yargıda dijitalleşme hızlanıyor

Adalet Bakanlığınca, vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini güçlendirmek ve yargıdaki başvuru süreçlerini hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen yapay zeka ve dijitalleşme odaklı uygulamalar yaygınlaştırılıyor.

Bu doğrultuda 5 yılı aşan ve halen devam eden dava dosyaları ile 3 yılı aşan ve halen devam eden soruşturma dosyalarındaki gecikmelere ilişkin vatandaşların başvuru yapabilmesi amacıyla kurulan yapay zeka destekli "Alo Adalet 135 Çağrı Hattı" pilot illerde uygulanmaya devam edecek.

Vatandaşlara bu çağrı hattının yanı sıra adliyelerde bulunan yargı hizmetlerinin etkinliği büroları ve UYAP Vatandaş Portalı üzerinden de başvuru imkanı sağlandı.

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HAKİM VE SAVCI SAYISI 26 BİN 642'YE YÜKSELDİ

Yargıdaki iş yükünü azaltmak ve süreçleri makul sürede tamamlamak amacıyla hakim ve savcı kadrosunun artırılması sürdürüldü. 23 Eylül 2026 itibarıyla hakim ve cumhuriyet savcısı sayısı, 18 bin 167 hakim, 8 bin 475 cumhuriyet savcısı olmak üzere toplam 26 bin 642'ye yükseldi.

Adli hizmetlerde çalışan personel sayısı ceza infaz kurumları hariç 95 bin 832, ceza infaz kurumlarında çalışan personel sayısı ise 85 bin 920 olarak kayıtlara geçti. Eylül 2026 itibarıyla Türkiye genelinde 107 bin 785'i erkek, 102 bin 861'i kadın olmak üzere toplam 210 bin 646 avukatın faaliyet gösterdiği belirlendi.

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Adli yardım faaliyetleri kapsamında yer alan zorunlu müdafi, beraat eden sanık lehine vekalet ücreti ve hukuk mahkemeleri ödemeleri doğrultusunda 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde yaklaşık 6,8 milyar lira harcama yapıldı.

ARABULUCULUKTA ANLAŞMAYA VARILAN DOSYA SAYISI 6 MİLYONU AŞTI

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden uzlaştırma kapsamında 23 Eylül 2026 itibarıyla uzlaştırma bürolarına gönderilen 4 milyon 465 bin 953 dosyadan 2 milyon 146 bin 246'sı uzlaşmayla sonuçlandı.

Arabuluculuk müessesesinde ise 31 Aralık 2025 itibarıyla 5 milyon 307 bin 766 olan anlaşma sağlanan dosya sayısı, 23 Eylül 2026 itibarıyla yüzde 15 artışla 6 milyon 109 bin 215'e ulaştı. Yeni icra dairesi modeli kapsamında Kütahya icra dairesinin faaliyete geçirilmesiyle modelin uygulandığı merkez sayısı 94'e yükseldi.

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Adli ve idari yargı hizmetleri 23 Eylül 2026 itibarıyla 406'sı müstakil olmak üzere toplam 866 adalet binasında yürütülüyor. Adalet hizmeti verilen toplam kapalı alan miktarı Eylül 2025'teki 5 milyon 934 bin 830 metrekareden son bir yılda 6 milyon 184 bin 684 metrekareye çıkarıldı.

Adli yargıda 9 bin 216, idari yargıda ise 247 faal mahkemenin bulunduğu sistemde, 2026 yılında mahkemelerde ihtisaslaşmayı sağlamak ve yargılamaları hızlandırmak amacıyla 21'i deprem bölgesinde olmak üzere 150 yeni mahkeme kuruldu. Ayrıca Bilecik ve Iğdır'da idare mahkemesi kurulurken, Mersin, Kayseri ve Edirne'deki idare mahkemesi sayıları artırıldı.

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Bölge adliye mahkemeleri 18 ilde, bölge idare mahkemeleri ise 12 ilde faaliyetini sürdürüyor. Edirne Bölge İdare Mahkemesi kurulurken faaliyete geçirilme çalışmaları devam ediyor. 2016 yılında 477 olan istinaf mahkemeleri daire sayısı 23 Eylül 2026 itibarıyla 870'e ulaştı.

CEZAEVLERİNDEKİ TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ SAYISI KAPASİTEYİ AŞTI

Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü sayısı 23 Eylül 2026 itibarıyla 433 bin 474, kurumların toplam kapasitesi ise 304 bin 304 olarak belirlendi. Aynı tarih itibarıyla denetimli serbestlik uygulamasından faydalanan kişi sayısı 505 bin 59 oldu.

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında 65 kurum ve kuruluşun entegrasyonu sağlanırken, icra işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve Vatandaş Portal üzerinden erişimin genişletilmesi yönündeki güncellemeler hayata geçirildi.

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Duruşmalar ile ifade ve savunma alımlarında kullanılan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS), Eylül 2026 itibarıyla 3 bin 935 duruşma salonu ve 1330 ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 5 bin 265 mahalde kuruldu.

Öte yandan toplumda hukuk bilincini geliştirmek amacıyla temel eğitimde seçmeli olarak sunulan hukuk ve adalet dersini, uygulamanın başladığı 2013-2014 eğitim öğretim yılından 23 Eylül 2026'ya kadar toplam 1 milyon 170 bin 293 öğrenci seçti.