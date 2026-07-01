Yayla Gıda'nın reklam yüzü Gupse Özay oldu
Yayla Gıda, yeni reklam yüzü oyuncu Gupse Özay ile hayata geçirdiği reklam kampanyasını duyurdu
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 12:43 Güncelleme:
Serinin yayınlanan ilk reklam filminde, Yayla Gıda’nın yeni ürünü olan “Zenginleştirilmiş Pirinç” tanıtıldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre; Ürün, Türkiye’de ilk kez vitamin ve minerallerle zenginleştirilen Baldo, Gönen, Osmancık ve Yerli Pilavlık pirinç gibi pirinç çeşitlerinden oluşuyor. Kampanya, ilerleyen günlerde Gupse Özay'ın hayat vereceği karakterler ve Yayla'nın diğer ürünleriyle devam edecek.
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