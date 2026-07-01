Yayla Gıda'nın reklam yüzü Gupse Özay oldu

Serinin yayınlanan ilk reklam filminde, Yayla Gıda’nın yeni ürünü olan “Zenginleştirilmiş Pirinç” tanıtıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Ürün, Türkiye’de ilk kez vitamin ve minerallerle zenginleştirilen Baldo, Gönen, Osmancık ve Yerli Pilavlık pirinç gibi pirinç çeşitlerinden oluşuyor. Kampanya, ilerleyen günlerde Gupse Özay'ın hayat vereceği karakterler ve Yayla'nın diğer ürünleriyle devam edecek.