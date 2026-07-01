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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yayla Gıda'nın reklam yüzü Gupse Özay oldu

        Yayla Gıda'nın reklam yüzü Gupse Özay oldu

        Yayla Gıda, yeni reklam yüzü oyuncu Gupse Özay ile hayata geçirdiği reklam kampanyasını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 12:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yayla Gıda'nın reklam yüzü Gupse Özay oldu

        Serinin yayınlanan ilk reklam filminde, Yayla Gıda’nın yeni ürünü olan “Zenginleştirilmiş Pirinç” tanıtıldı.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre; Ürün, Türkiye’de ilk kez vitamin ve minerallerle zenginleştirilen Baldo, Gönen, Osmancık ve Yerli Pilavlık pirinç gibi pirinç çeşitlerinden oluşuyor. Kampanya, ilerleyen günlerde Gupse Özay'ın hayat vereceği karakterler ve Yayla'nın diğer ürünleriyle devam edecek.

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