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        Haberler Ekonomi Otomobil Yeni Kia Seltos Türkiye’de satışa sunuldu

        Yeni Kia Seltos Türkiye’de satışa sunuldu

        Kia'nın globalde en çok satan ikinci modeli Seltos, üç farklı donanım seviyesiyle Türkiye'de satışa sunuldu. Kompakt SUV model, fonksiyonel iç mekânı ve gelişmiş sürüş destek sistemleri ile C-SUV segmentinde rekabet edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 12:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kia'nın yeni SUV'u Seltos satışa çıktı

        Kia’nın C-SUV modeli Seltos, Cool, Elegance ve X-Line olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle Türkiye’de satışa sunuldu.

        Dikkat! 5 TL'nizi alıyorlar!
        Dikkat! 5 TL'nizi alıyorlar! Haberi Görüntüle

        Koreli markanın global pazarlarda en çok satan ikinci modeli olan Seltos, 4.430 mm uzunluğa, 1.830 mm genişliğe ve donanım seviyesine göre 1.600 mm-1.615 mm arasında değişen yüksekliğe sahip. Aracın 2.690 mm aks mesafesi ise ferah bir iç mekan vadediyor.

        Kia’nın yeni dönemdeki tasarımlarında görmeye alışık olduğumuz ön bölümdeki "Star Map" aydınlatma tasarımı, Seltos’un görünümünü tamamlıyor. İnce aydınlatma grafikleri ve üst ızgaraya uzanan tasarım detayları, modelin geleneksel SUV karakterine çağdaş bir yorum getiriyor.

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        DONANIMA GÖRE FARKLI DETAYLAR

        Seltos, Cool versiyonunda 16 inç, Elegance versiyonunda 18 inç ve X-Line versiyonunda ise 19 inç özel tasarım jant versiyonuyla sunuluyor. Cool ve Elegance versiyonlarından farklı olarak X-Line versiyonu, koyu dış tasarım detayları, siyah iç mekânı ve koyu renkli amblemleriyle alınabiliyor.

        Yatay tasarım yaklaşımı kabin içerisinde ferah bir atmosfer yaratırken, optimize edilen yerleşim sayesinde yolcular için geniş baş ve diz mesafesi sunuluyor. Sürücü ve yolcuların ihtiyaçlarına göre tasarlanan ön konsolda 12,3 inç Supervision gösterge bilgi ekranı, 12,3 inç dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi ve 5,3 inç dokunmatik klima kontrol ünitesi yer alıyor.

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        Elektrikli ve hafızalı bagaj kapağıyla, 483 litrelik bagaj hacmi sunan modelde arka koltukların katlanmasıyla bu kapasite 1.458 litreye kadar çıkıyor.

        Seltos’ta Eco, Normal ve Sport sürüş modları bulunuyor. Sürüş modları, farklı yol ve sürüş koşullarına göre sürüş karakterinin uyarlanmasına olanak tanıyor.

        1.6 BENZİNLİ MOTOR İLE GELDİ

        1.6 litrelik TGDI turbo benzinli motor ile Türkiye’de satışa sunulan Seltos, 180 PS güç ve 265 Nm tork üreten motorunu 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (DCT) ile eşleştiriyor.

        Önden çekişli olarak sunulan Seltos, 0-100 km/s hızlanmasını 8,8 saniyede tamamlarken, 208 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

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        Kia Seltos, 2 milyon 349 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.

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        #haberler
        #Kia
        #SUV
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