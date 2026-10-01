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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam YHT Gar-Esenboğa Havalimanı raylı sistemle bağlanacak

        YHT Gar-Esenboğa Havalimanı raylı sistemle bağlanacak

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "36 kilometrelik YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı'nı 12 istasyonla hizmete sunacağız. Hattımızın 3 kesiminde de yer teslimini tamamladık, mobilizasyon ve şantiye kurulumu çalışmaları devam ediyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 11:50 Güncelleme:
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        YHT Gar-Esenboğa Havalimanı raylı sistemle bağlanacak

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı’na ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “36 kilometrelik YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı'nı 12 istasyonla hizmete sunacağız. Hattımızın 3 kesiminde de yer teslimini tamamladık, mobilizasyon ve şantiye kurulumu çalışmaları devam ediyor. Yapım çalışmalarına yönelik hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.” dedi.

        Projenin toplam 36 kilometre uzunluğunda ve 12 istasyonlu olarak planlandığını belirten Uraloğlu, hattın saatte 120 kilometre tasarım hızına sahip olacağını kaydetti. Bakan Uraloğlu, “Projenin 8,5 kilometrelik YHT Gar-Siteler kesiminde 4, 12 kilometrelik Siteler-Pursaklar kesiminde 4, 15,5 kilometrelik Pursaklar-Esenboğa kesiminde ise 4 istasyon yer alacak.” ifadelerini kullandı.

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        Uraloğlu, Pursaklar-Esenboğa kesimi kapsamında ayrıca depo, atölye ve parklanma alanının da inşa edileceğini bildirdi.

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        #esenboğa havalimanı
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