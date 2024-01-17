Haberler Yaşam Ekonomik eşitsizlikler: Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi

Ekonomik eşitsizlikler: Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi Avrupa genellikle ekonomik refah, gelişmiş altyapı, yüksek yaşam standartlarıyla ilişkilendirilir ve dünyanın en zengin ülkelerinden bazılarına sahiptir ancak bazı Avrupa ülkeleri, diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça yoksul durumdadır ve zenginlik eşitsizliği vardır. İşte, sizin için en yoksul Avrupa ülkeleri... Habertürk Giriş: 17.01.2024 - 12:13 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:13 facebook

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Avrupa, dünyanın ikinci en küçük kıtasıdır ve Avrupa'daki ekonomik refah, ülkeler arasında önemli ölçüde farklılık gösterir. Doğu Avrupa ülkeleri, özellikle de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden önemli ölçüde etkilenenler, bugün en yoksul Avrupa ülkeleri olma eğilimindedir. İşte, Dünya Bankası'nın 2021 yılı kişi başına düşen GSMH verilerine göre en yoksul Avrupa ülkeleri…

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BİR ÜLKENİN ZENGİNLİĞİ NASIL ÖLÇÜLÜR? Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH), bir ülkenin tamamının ekonomik zenginliğini ölçmek için kullanılan en önemli ölçütlerden birisidir. Genellikle kişi başına düşen gayrisafi milli gelir (GSMH) ile tamamlanır ve bu, o ülkenin bireysel vatandaşlarının ne durumda olduğuna dair daha iyi bir gösterge sağlar.