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        Haberler Yaşam Ekonomik eşitsizlikler: Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi

        Ekonomik eşitsizlikler: Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi

        Avrupa genellikle ekonomik refah, gelişmiş altyapı, yüksek yaşam standartlarıyla ilişkilendirilir ve dünyanın en zengin ülkelerinden bazılarına sahiptir ancak bazı Avrupa ülkeleri, diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça yoksul durumdadır ve zenginlik eşitsizliği vardır. İşte, sizin için en yoksul Avrupa ülkeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 12:13 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:13
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        1

        Avrupa, dünyanın ikinci en küçük kıtasıdır ve Avrupa'daki ekonomik refah, ülkeler arasında önemli ölçüde farklılık gösterir. Doğu Avrupa ülkeleri, özellikle de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden önemli ölçüde etkilenenler, bugün en yoksul Avrupa ülkeleri olma eğilimindedir. İşte, Dünya Bankası'nın 2021 yılı kişi başına düşen GSMH verilerine göre en yoksul Avrupa ülkeleri…

        2

        BİR ÜLKENİN ZENGİNLİĞİ NASIL ÖLÇÜLÜR?

        Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH), bir ülkenin tamamının ekonomik zenginliğini ölçmek için kullanılan en önemli ölçütlerden birisidir. Genellikle kişi başına düşen gayrisafi milli gelir (GSMH) ile tamamlanır ve bu, o ülkenin bireysel vatandaşlarının ne durumda olduğuna dair daha iyi bir gösterge sağlar.

        3

        BU ÜLKELERİN DAHA YOKSUL OLMASININ SEBEPLERİ

        Bu ülkelerde gözlemlenebilecek eğilimlerden birisi, yüksek düzeydeki gelir eşitsizliğidir. Son yıllardaki bir miktar ekonomik büyümeye rağmen yoksulluk oranları, özellikle temel altyapı ve hizmetlere erişimin sınırlı olduğu kırsal alanlarda hala yüksektir. Siyasi istikrarsızlık ve yolsuzluk da bu ülkelerdeki kalıcı katkıda bulunuyor. Ayrıca, eğitimli bireylerin daha iyi ekonomik fırsatlar için diğer ülkelere beyin göçü yapması da nitelikli insan gücünü düşürdüğünden zaten zor durumdaki ekonominin giderek kötüleşmesine yol açıyor.

        4

        UKRAYNA

        Ukrayna, Doğu Avrupa ülkeleri arasında yer alır. Ülke, yarı başkanlık sistemine sahip üniter bir devlettir. Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olma özelliğini taşıyan bu ülke, kaynaklarına rağmen ekonomik zorluk çeken ülkelerden birisidir. 2021 itibariyle kişi başına düşen 3540 doları olan GSMH ile Avrupa'nın en yoksul ülkesidir. Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşı Ukrayna ekonomisine çok zarar veriyor.

        5

        MOLDOVA

        Moldova, Doğu Avrupa'da bulunan bir ülkedir. Bu ülke, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Dünya Ticaret Örgütü ve Birlik Üçlüsü gibi çeşitli uluslararası kuruluşlara üyedir ancak 1992'den 2001'e kadar Moldova ciddi bir ekonomik kriz yaşadı ve bunun sonucunda nüfusun çoğunluğu yoksulluk sınırının altına düştü. 2021'de Moldova'nın kişi başına düşen GSMH’si 4.570 dolardı.

        6

        ARNAVUTLUK

        Arnavutluk, kişi başına düşen GSMH'si 5.210 dolar ile Avrupa'nın en fakir 3. ülkesidir. Ülke son yıllarda ilerleme kaydetmiş olsa da hâlâ ekonomik zorluklarla karşı karşıyadır. Kişi başına düşen GSYH 5.215,28 dolar iken toplam GSYH ise 15 milyardır.

        7

        MAKEDONYA

        Makedonya, Güneydoğu Avrupa'da yer alan, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Makedonya, aralarında BM, NATO ve Dünya Bankası'nın da bulunduğu çok sayıda kuruluşun üyesidir. Yolsuzluk ve verimsiz yasal yapı gibi faktörler yoksullaşmalarına sebep oldu. Makedonya, 2021 yılı itibariyle kişi başına düşen 5.720 dolar GSMH oranıyla Avrupa'nın en yoksul 4.ülkesidir.

        8

        BOSNA-HERSEK

        Bosna-Hersek, Güneydoğu Avrupa'da Balkanlar bölgesinde yer alan bir ülkedir. Ekonomisi ağırlıklı olarak sanayi ve tarım sektörlerinden etkilenen bu ülke; BM ve Avrupa Konseyi dahil olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlara üyedir. Bosna Savaşı ülke ekonomisine ciddi maddi zararlar verdiğinden savaşın harap ettiği bir ülkeyi yeniden inşa etmek yoksullaşmalarına yol açtı. 2021 yılında Bosna-Hersek'te kişi başına düşen GSMH miktarı 6.090 dolardı.

        9

        BEYAZ RUSYA (BELARUS)

        Belarus Cumhuriyeti, Doğu Avrupa'da bulunan bir ülkedir. İkinci Dünya Savaşı sırasında askeri operasyonların yol açtığı yıkım, Belarus'u olumsuz etkiledi. Ülke, kuruluşundan bu yana Birleşmiş Milletler üyesidi. İnsani gelişme sıralaması nispeten yüksek olmasına rağmen Belarus’ta 2021 yılında kişi başına 6.330 dolar düşen GSMH oranı, Avrupa'nın en yoksul 6. ülkesi olmasına yol açtı.

        10

        SIRBİSTAN

        Sırbistan Güneydoğu Avrupa'da bulunan bir ülkedir. Sırbistan ekonomisi; tekstil, kimya ve ilaç gibi malların ihracatına dayanır ve dolayısıyla büyüme yerli üretime bağlıdır. Ülke uzun yıllardan beri düşük düzeyde yabancı yatırımla uğraşmakta, bu da yüksek işsizlik oranlarına ve yeni teknolojilere erişim eksikliğine yol açtığından Avrupanın en yoksul 7. ülkesidir. 2021’de kişi başına düşen GSMH, 7.400 dolardı.

        11

        KARADAĞ

        Karadağ, Güneydoğu Avrupa'da küçük bir ülkedir ve 7.900 dolar GSMH oranıyla Avrupa'nın en yoksul 8. ülkesidir. Karadağlı işçiler, tüm sektörlerde düşük ücret aldığından ve hükümetteki yolsuzluklar düşük ekonomik çıktıya katkıda bulunduğundan nüfusun neredeyse beşte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

        12

        BULGARİSTAN

        Bulgaristan, Avrupa'nın güneydoğusunda yer alan ülkelerden birisidir. Son küresel mali krizle birlikte sanayi kaybı ve yeni sektörlere yatırım eksikliği yaşanması yoksulluğu artırdı. Bulgarların yüzde 24'e yakını yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 2021 yılında kişi başına düşen GSMH miktarı 9.540 dolardı.

        13

        RUSYA

        Avrupa'nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Rusya, ülke içindeki mevcut sermayenin, Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden birine sahip olmasına rağmen, genel kişi başına düşen GSMH oranının 10.690 dolar olmasından dolayı en yoksul 10. ülkedir.

        Kaynak: World Atlas, World Population Review, Wise Voter

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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