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Ekonomik güven endeksinde artış

Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,4 artarak 103,7 değerini aldı

Ekonomik güven endeksinde artış
HABERTURK.COM

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 102,2 iken, Mayıs ayında yüzde 1,4 oranında artarak 103,7 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 4,0 oranında artarak 91,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı seviyede kalarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 117,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 116,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,3 oranında artarak 92,2 değerini aldı.

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