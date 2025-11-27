Ekonomik güven kasımda yükseldi

Ekonomik güven 8 ayın zirvesinde
TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ekim ayında 98,2 iken, Kasım ayında yüzde 1,3 oranında artarak 99,5 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.
Bir önceki aya göre Kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 85 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 103,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 114,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 84,9 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
