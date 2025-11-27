Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.973,54 %0,54
        DOLAR 42,4511 %0,00
        EURO 49,2702 %0,10
        GRAM ALTIN 5.672,60 %-0,17
        FAİZ 38,82 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 72,88 %0,09
        BITCOIN 91.309,00 %1,24
        GBP/TRY 56,2365 %0,06
        EUR/USD 1,1591 %-0,03
        BRENT 62,96 %-0,27
        ÇEYREK ALTIN 9.274,70 %-0,17
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomik güven kasımda yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomik güven 8 ayın zirvesinde

        TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Ekim ayında 98,2 iken, Kasım ayında yüzde 1,3 oranında artarak 99,5 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 10:17 Güncelleme: 27.11.2025 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekonomik güven kasımda yükseldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.

        Bir önceki aya göre Kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 85 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 103,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 114,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 84,9 değerini aldı.

        Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        "Enflasyon bir virüs gibidir"