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'Ekonomimiz ocakta kuvvetli görünümünü sürdürdü'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ocak ayına ilişkin işsizlik ve sanayi üretim verileriyle ilgili yaptığı açıklamada "Küresel ekonomideki tüm zorluklara rağmen 2022 yılında yüzde 5,6’lık güçlü büyüme performansı sergileyen ekonomimiz bu yılın Ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürmüştür" ifadelerini kullandı

'Ekonomimiz ocakta kuvvetli görünümünü sürdürdü'
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün açıklanan ocak ayı sanayi üretim ve işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmde bulundu.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Küresel ekonomideki tüm zorluklara rağmen 2022 yılında yüzde 5,6’lık güçlü büyüme performansı sergileyen ekonomimiz bu yılın Ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürmüştür. Ocak ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 4,5 artarken, aynı zamanda bir önceki aya göre 354 bin kişi ilave istihdam artışı sağlanmıştır. Böylece toplam istihdam 31,8 milyon kişi ile rekor seviyeye ulaşmış ve işsizlik oranı yüzde 9,7’ye gerilemiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati açıklamalarına şöyle devam etti:

"Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden geldik. Dinamik ve üretken ekonomimizin yanı sıra sahip olduğumuz güçlü kamu maliyesi ile yaşadığımız büyük deprem felaketinin yol açtığı ekonomik kayıpları en kısa zamanda telafi edecek kararlılığa sahibiz."

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