        Haberler Bilgi Gündem EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2026 EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        2026 yılının Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) gündemdeki yerini koruyor. Başvuru süreci 4-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Başvurularını tamamlayan binlerce adayın gözü sınav takvimine çevrildi. Peki, 2026 EKPSS sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

        Giriş: 30.03.2026 - 15:52
        ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için başvurular 24 Şubat’ta tamamlandı. Başvurularını yapan adaylar sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi araştırıyor. Sınavda adaylara genel yetenekten 30 ve genel kültürden 30 olmak üzere toplam 60 soru yöneltilecek. Peki, ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar...

        2026 EKPSS SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 19 Nisan 2026 tarihinde saat 10.15’te yapılacak.

        EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

        EKPSS sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Adaylar belgelerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

        EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

        EKPSS SINAVI SORU DAĞILIMI

        Genel Yetenek Testi

        - Türkçe: 15 soru

        - Matematik: 15 soru

        Genel Kültür Testi

        - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: 10 soru

        - Temel Yurttaşlık Bilgisi: 6 soru

        - Türk Kültür ve Medeniyetleri: 3 soru

        - Türkiye Coğrafyası: 5 soru

        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Petrolde tarihi ralli
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Boşandılar
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
