        EKPSS SONUÇ TARİHİ 2026: EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları hangi alanlarda kullanılacak?

        2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS), 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava çok sayıda aday katılım sağlarken, şimdi tüm dikkatler açıklanacak sonuçlara yöneldi. Peki EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları hangi alanlarda kullanılacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 12:20 Güncelleme:
        2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS), 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava yoğun bir katılım sağlanırken, adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Peki EKPSS sonuçları ne zaman ilan edilecek ve hangi alanlarda geçerli olacak? Tüm detaylar haberimizde.

        2026 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçların duyurulmasının ardından tercih sürecine yönelerek kamu kurumlarındaki engelli personel alımlarına başvuru yapabilecek.

        2026 EKPSS SONUÇLARI HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK?

        Bu sınavın sonuçları;

        A) Memur statüsünde personel istihdam eden;

        a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,

        b) İl özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları birlikler ile bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli döner sermayeli kuruluşlar,

        c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kurum ve kuruluşları,

        B) İşçi statüsünde personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarında engelli personel alımlarında kullanılacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
