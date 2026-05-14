EKPSS sonuçları sorgulama ekranı 2026: EKPSS sınav sonuçları açıklandı mı?

Kartalkaya'daki yangında ölen 2 çocuk için kayak eğitmenleri hakkında adli kontrol kararı

BOLU Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden lise öğrencileri Ömür Kotan (18) ile Eren Bağcı'nın (15) ölümlerinden sorumlu oldukları iddiasıyla soruşturma başlatılan kayak eğitmenleri M.G., E.A. ve Y.A. hakkında, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller ve ileride verilmesi muhtemel ceza miktarı gerekçesiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. (DHA)