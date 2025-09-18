Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.249,15 %0,75
        DOLAR 41,3291 %0,15
        EURO 49,0456 %0,57
        GRAM ALTIN 4.852,04 %-0,10
        FAİZ 39,76 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 55,42 %0,17
        BITCOIN 117.132,00 %1,28
        GBP/TRY 56,3867 %0,21
        EUR/USD 1,1838 %0,21
        BRENT 67,60 %-0,52
        ÇEYREK ALTIN 7.933,08 %-0,10
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Ekranlı akıllı gözlük ve bileklikle temassız kontrol dönemi - Meta Ray-Ban Display’i tanıttı - Teknoloji Haberleri

        Ekranlı akıllı gözlük ve bileklikle temassız kontrol dönemi

        Meta Connect 2025 etkinliğinde, Mark Zuckerberg, yapay zeka ve giyilebilir teknolojilerdeki en son yenilikleri duyurdu. Şirket, Ray-Ban iş birliğiyle geliştirdiği yeni akıllı gözlüğü Meta Ray-Ban Display'i tanıttı. Sağ lensinde uygulama ve bildirim ekranı bulunan gözlük, ekranı olmayan bir bileklik aracılığıyla kontrol ediliyor. Meta Neural Band adlı bu bileklik, el hareketlerini algılayarak cihazla etkileşim kurmayı sağlıyor. 30 Eylül'de 799 dolardan satışa sunulacak ürün, Meta'nın kullanıcıları kendi donanımıyla buluşturma stratejisinin son halkası. Gözlük; Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaları görüntüleyebiliyor, canlı çeviri ve yönlendirme desteği sunuyor. Meta, bu ürünle Google ve Apple'a karşı rekabet avantajı yakalamayı hedefliyor.

        Giriş: 18.09.2025 - 11:01 Güncelleme: 18.09.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekranlı akıllı gözlük ve bileklikle kontrol
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Teknoloji devi Meta, yıllık geliştirici konferansı Meta Connect 2025’te Ray-Ban markalı yeni akıllı gözlüğü Meta Ray-Ban Display’i duyurdu. CEO Mark Zuckerberg’in sahnede tanıttığı cihaz, sağ lenste bulunan ekranıyla uygulamalar, bildirimler ve navigasyon gibi işlevler sunuyor. El hareketlerini algılayan Meta Neural Band bilekliğiyle kontrol edilen gözlük, 30 Eylül’den itibaren 799 dolar fiyatla satışa çıkacak. Meta, bu ürünle akıllı telefon bağımlılığını azaltmayı ve kendi donanım ekosistemini büyütmeyi hedefliyor. Gözlük, geleneksel akıllı telefon görevlerini üstlenebilecek donanımıyla dikkat çekerken, kontrol mekanizması olarak tanıtılan Meta Neural Band bilekliğiyle teknoloji dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

        REKLAM

        META’DA EKRAN DÖNEMİ BAŞLIYOR

        Meta Ray-Ban Display, sağ lensine entegre edilmiş ekranıyla kullanıcılara uygulama bildirimleri, yönlendirmeler ve canlı çeviri gibi özellikler sunuyor. Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi Meta uygulamaları doğrudan gözlük ekranında görüntülenebiliyor. Gözlük ayrıca dahili yapay zekâ asistanı, kamera, mikrofon ve hoparlörle donatılmış durumda. Bulut bağlantısı sayesinde internete ve sosyal medya platformlarına erişim sağlanabiliyor.

        KONTROLÜ BİLEKLİK SAĞLIYOR

        Meta Neural Band adlı bileklik, ekranı olmayan sade bir tasarıma sahip. Ancak içindeki elektromiyografi (EMG) teknolojisi sayesinde, beynin el hareketlerine gönderdiği sinyalleri algılayarak uygulamalarda gezinmeyi mümkün kılıyor. 18 saatlik pil ömrü ve suya dayanıklılığıyla günlük kullanım için uygun olan bileklik, Meta’nın kullanıcı arayüzü anlayışında radikal bir değişimi temsil ediyor.

        ORION’DAN GERİDE AMA SATIŞA HAZIR

        Meta’nın geçen yıl tanıttığı Orion prototipine kıyasla Meta Ray-Ban Display daha sade bir yapıya sahip. Orion’da artırılmış gerçeklik lensleri ve göz takibi gibi ileri teknolojiler bulunurken, yeni gözlük daha temel bir ekran sunuyor. Ancak Meta, bu ürünü 30 Eylül itibarıyla 799 dolardan satışa sunarak pazara ilk giren olmanın avantajını kullanmak istiyor.

        REKLAM

        REKABET KIZIŞIYOR

        Meta’nın bu hamlesi, akıllı gözlük pazarında rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor. Google ve Apple’ın da kendi akıllı gözlüklerini geliştirdiği biliniyor. Bu şirketlerin ürünleri, kendi işletim sistemleriyle entegre çalışarak Meta’ya karşı önemli bir avantaj sağlayabilir. Meta ise kendi donanımıyla kullanıcıya ulaşma konusunda kararlı.

        BENZER MODELLER VE RAKİPLERİ

        ▶ XREAL Air 2 Pro: XREAL (eski adıyla Nreal), artırılmış gerçeklik odaklı gözlükleriyle tanınıyor. Air 2 Pro modeli, tam renkli ekranı sayesinde video izleme, oyun oynama ve sanal ekran kullanımı gibi özellikler sunuyor. Spor odaklı olmasa da hafifliği ve ergonomik yapısıyla hareketli kullanım için uygun. HDMI bağlantısıyla telefon, tablet ve oyun konsollarına bağlanabiliyor.

        ▶ Solos AirGo 3: Solos, özellikle bisikletçiler ve koşucular için geliştirdiği AirGo serisiyle dikkat çekiyor. AirGo 3 modeli, sesli navigasyon, canlı performans verileri ve çağrı yanıtlama gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Gözlük camı üzerinden ekran yansıtma yerine sesli asistan ve dokunmatik saplarla kontrol sağlanıyor. ANT+ ve Bluetooth sensörlerle uyumlu.

        ▶ Engo 2 Sport HUD Glasses: Fransız markası Engo’nun sporcu odaklı gözlüğü, Heads-Up Display (HUD) teknolojisiyle gerçek zamanlı hız, nabız ve mesafe verilerini doğrudan cam üzerine yansıtıyor. Özellikle triatlon ve uzun mesafe bisikletçiler için tasarlanmış. Garmin ve Wahoo cihazlarıyla entegre çalışabiliyor.

        ▶ Huawei Eyewear 2: Huawei’nin akıllı gözlüğü ekran içermiyor ancak sesli asistan, müzik dinleme ve çağrı yanıtlama gibi özelliklerle donatılmış. Spor odaklı değil ama günlük kullanımda eller serbest iletişim için tercih ediliyor. Titanyum çerçeve ve IPX4 suya dayanıklılık sunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Penaltı tartışması!
        Penaltı tartışması!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        ABD'li Senatör İsrail'in katliamları için ilk kez "soykırım" dedi
        ABD'li Senatör İsrail'in katliamları için ilk kez "soykırım" dedi
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!
        Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Meteoroloji'den 11 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den 11 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Rapor süresine dikkat!
        Rapor süresine dikkat!
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değişiklik
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değişiklik
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı