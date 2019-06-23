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AA açıkladı: İstanbul seçim sonuçları! 23 Haziran İstanbul seçimleri son durum! İstanbul'da kim kazandı?

İstanbul seçim sonuçları açıklandı. 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu kıyasıya mücadele verdi. Anadolu Ajansı (AA) İstanbul seçim sonuçlarını saat 19.30 itibari ile açıkladı. Peki İstanbul seçimlerini kim kazandı? İstanbul'da kim kazandı? İşte 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları...

İstanbul seçimleri

İstanbullular, Büyükşehir Belediye Başkanı’nı seçmek için sandık başına gitti. 10 milyonu aşkın seçmen 31 bin 342 sandıkta oylarını kullandı. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Anadolu Ajansı'nın yayınladığı ilk sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 45, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 54 oy oranına sahip. İşte 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları...

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2019

Son dakika haberine göre; İstanbullu seçmenler sandık başına gitti. 10 milyon 560 bin 963 seçmen İstanbul'un 39 ilçesinde 31 bin 342 sandıkta oy kullandı. Saat 17.00 itibariyle oy sayımına geçildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun ( YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali" kararı üzerine, İstanbullular sandık başına gitti. 31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanıldı. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamadı.

Seçimlere Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel ile 17 bağımsız aday yarışıyor.

5 yıl boyunca İstanbul’u yönetecek belediye başkanını 10 milyon 560 bin İstanbullu seçmen belirleyecek.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

EKREM İMAMOĞLU BİNALİ YILDIRIM OY FARKI

Kesin olmayan sonuçları %54,00 Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ise %45,11

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım oy farkı: 769.483

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSTANBUL SEÇİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabi hepimiz çok gayret ettik, İstanbul dışında olanları buraya taşıma için tabi buradan geriye götürme noktasında bir çalışma yapıldı. İstanbul'da olanlar da bu işin önemini çok iyi biliyorlar. Herhalde katılımın çok yüksek olması gerekiyor. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğim" şeklinde konuştu.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI SON DAKİKA

Ekrem İmamoğlu ilk sonuçların açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Öncelikle bugünkü 23 Haziran'da yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve tabiki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasi sürecine olacak olan katkısıydı. Her iki vasfıyla ülkemize ve İstanbul'a sonuçlar hayırlı olsun.

Bugün onbinlerce hatta yüzbinlerce diye ifade edebileceğim sandık başında görev yapan sandık başında görev yapan bütün yol arkadaşlarıma, günün kahramanlarına, yüksek seçim kurulunda hizmet eden bütün arkadaşlarıma minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Onlar bugünün demokrasi kahramanıydı. Yaptıkları hizmetleri her zaman güzel bir anı olarak hatırlayacaklar.


Ancak şunu da belirtmek isterim ki bugün hali hazırda seçim verileri süreci netleştirmeye dönük oluştursa da, net sonuçlar biliyoruz ki tutanaklarla olur. Sandık görevlisi arkadaşlarıma, kat görevlisi arkadaşlarıma, hukuk sorumlularına, bilişim görevlilerine süreç tamamlanana kadar görev yerlerinde kalmalarını rica ediyorum. Lütfen sandıkları terk etmeyin. Bu tarihi sorumluluk halen devam etmektedir.

Çok değerli vatandaşlarımız, biz Türkiye'de demokrasi saatinin her zaman tıkır tıkır çalışmasından yana olanlarız. Demokrasinin saati 31 Mart akşamı çalışmadı. Yaşanan her şeyi tüm milletimiz biliyor. Ama saatleri durdurarak zamanının akışını önleyemezsiniz. Gerçekleri üzerini örterek gizleyemezsiniz. Sandıklardan oy pusulalarının yanı sıra bir de hesap pusulası çıktığını duyurmak isterim. 31 Mart'tan bu yana yapılan haksızlığın hesabı o tanımladığım bir avuç insana kesilmiştir. Bu İstanbul'da herkesin yeni ve ortak bir sayfa açması anlamına geliyor. İstanbul'da artık adalet, eşitlik hoşgörü olacak, kibir ve ötekileştirme bitecek. 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı, adalete olan güvenimizi perçinlemiştir. Bunu sadece bana oy verenler değil, tüm vatandaşlarımız sağlamıştır."

BİNALİ YILDIRIM'DAN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI SON DAKİKA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım yenilenen seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

Saat 19.16. YSK seçimlerin sonuçlarıyla ilgili yasağı kaldırmış bulunuyor. Şu an itibarıyla seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.

Bu seçim kampanyası boyunca bizlerle beraber yoğun bir çalışma içerisine giren, yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarımıza ve bizi dinleyen, projelerimizi, vaatlerimizi anlatma fırsatı bulan İstanbul'umuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de teşekkür ediyorum. Sabah oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek demokrasi demektir. Bu seçimlerle Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabii ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır.

Ben bu sonuçların İstanbulumuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbul'un yapacağı her türlü işte kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz.

 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! İstanbul seçimleri son durum

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