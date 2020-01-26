İHA

Sivrice ilçesi merkezli depremde Elazığ kent merkezindeki Mustafa Paşa Mahallesi’nde iki bina çökmüştü. Yıkılan 5 katlı binalardan birinde ikamet eden dedeleri Mehmet ve anneanneleri Aişe Arifoğlu'nu ziyarete gelen çocuklar ve anneleri hayatını kaybetmişti.

Enkazdan cansız bedenleri çıkartılan dede Mehmet, anneanne Aişe Arifoğlu, kızları Halime ile onun çocukları Miraç Ali ve Rüya Aslan'ın cenazeleri, son yolculuklarına uğurlanmak üzere aynı mahallede bulunan Kışla Camii'ne getirildi.

İki kardeşin cenazeleri aynı tabuta konuldu. Depremde eşini, çocuklarını ve eşinin ailesini kaybeden babanın cenaze töreninde güçlükle ayakta durduğu gözlendi.