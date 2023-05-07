Gençlik ve Spor Bakanlığınca kent merkezindeki Kültür Mahallesi'nde bulunan 52 dönüm alanda inşa edilen statta kütüphane, 9 cep salon, halter, bilardo, sabit bisiklet, tekvando, boks, güreş, badminton, havalı silahlar, basketbol ve voleybol gibi branşlarda spor yapılmasına olanak sağlayan çok amaçlı alanlar yer alırken, yanında 2 bin 650 kişi kapasiteli spor salonu, idari bina ile 480 araçlık açık ve kapalı otopark bulunuyor.