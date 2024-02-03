Elazığ, Kahramanmaraş ve Hakkari'de korkutan depremler! 3 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, büyüklüğü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün paylaşılıyor. 3 Şubat Cumartesi günü Elazığ, Kahramanmaraş ve Hakkari'de deprem oldu. İşte 3 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Son dakika deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi için her gün güncelleniyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenlerin gündeminde yer alıyor. 3 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde Elazığ, Kahramanmaraş ve Hakkari'de korkutan depremler meydana geldi. İşte 3 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...
3 ŞUBAT DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
3 Şubat Cumartesi günü Elazığ, Kahramanmaraş ve Hakkari'de deprem meydana geldi.
ELAZIĞ 3.9 İLE SALLANDI!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre saat 04:17'de Elazığ Sivrice'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Kahramanmaraş Türkoğlu'nda saat 04:35'tw 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
HAKKARI 4.1 İLE SALLANDI!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre Hakkari Çukurova saat 06:09'da 4.1 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.
3 ŞUBAT 2024 KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
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