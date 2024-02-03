Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Elazığ, Kahramanmaraş ve Hakkari'de deprem! 3 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Elazığ, Kahramanmaraş ve Hakkari'de korkutan depremler! 3 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, büyüklüğü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün paylaşılıyor. 3 Şubat Cumartesi günü Elazığ, Kahramanmaraş ve Hakkari'de deprem oldu. İşte 3 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 07:54 Güncelleme: 03.02.2024 - 07:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son dakika deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi için her gün güncelleniyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenlerin gündeminde yer alıyor. 3 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde Elazığ, Kahramanmaraş ve Hakkari'de korkutan depremler meydana geldi. İşte 3 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

        2

        3 ŞUBAT DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        3 Şubat Cumartesi günü Elazığ, Kahramanmaraş ve Hakkari'de deprem meydana geldi.

        3

        ELAZIĞ 3.9 İLE SALLANDI!

        Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre saat 04:17'de Elazığ Sivrice'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

        Kahramanmaraş Türkoğlu'nda saat 04:35'tw 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.

        4

        HAKKARI 4.1 İLE SALLANDI!

        Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre Hakkari Çukurova saat 06:09'da 4.1 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.

        3 ŞUBAT 2024 KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Emekliye ek zam Resmi Gazete'de
        Emekliye ek zam Resmi Gazete'de
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Suriye'de İran güçlerine saldırı
        Suriye'de İran güçlerine saldırı
        Bayraktar TB3 SİHA yeni testi de başarıyla geçti!
        Bayraktar TB3 SİHA yeni testi de başarıyla geçti!
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        Galatasaray'a 11 dakika yetti
        Galatasaray'a 11 dakika yetti
        'Apollo' hayatını kaybetti
        'Apollo' hayatını kaybetti
        Zeytinburnu'nda tramvaylar çarpıştı
        Zeytinburnu'nda tramvaylar çarpıştı
        "Yine sadece galibiyet"
        "Yine sadece galibiyet"
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası