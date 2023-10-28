Elazığ ve Bursa'da korkutan deprem! 28 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

Elazığ ve Bursa'da korkutan deprem! 28 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

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Son dakika deprem haberleri, aktif fay hattı üzerinde yer alan iller tarafından yakından takip ediliyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 28 Ekim Cumartesi günü Elazığ ve Bursa'da peş peşe deprem oldu. İşte 28 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...