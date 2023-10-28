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        Haberler Gündem Elazığ ve Bursa'da korkutan deprem! 28 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Elazığ ve Bursa'da korkutan deprem! İşte 28 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son depremler listesi her gün AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. 28 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 02:00'de Elazığ'da, saat 06:50'de ise Malatya'da 3 büyüklüğünün üstünde deprem meydana geldi. İşte 28 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 07:59 Güncelleme: 28.10.2023 - 08:01
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        Son dakika deprem haberleri, aktif fay hattı üzerinde yer alan iller tarafından yakından takip ediliyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 28 Ekim Cumartesi günü Elazığ ve Bursa'da peş peşe deprem oldu. İşte 28 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

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        ELAZIĞ'DA DEPREM!

        Elazığ Maden'de saat 02:00'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        HATAY'DA DEPREM

        28 Eylül Perşembe günü saat 08:01'de Hatay Hassa'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

        BURSA'DA KORKUTAN DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 28 Ekim Cumartesi günü saat 06:50'de Bursa Keleş'te 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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