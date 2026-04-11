Elazığ’da beyaz alageyik evin bahçesine indi
Elazığ'ın Ağın ilçesinde bembeyaz rengiyle dikkat çeken alageyik, doğal yaşam alanından bir evin bahçesine inerek ev sahibinin horozlarıyla vakit geçirdi. O anlar kameraya yansıdı
Giriş: 11.04.2026 - 17:09
Elazığ’ın Ağın ilçesinde doğal yaşam alanından bir evin bahçesine inen beyaz alageyik, ilginç görüntüler oluşturdu.
Türkiye’de genellikle pas kırmızısı ve gri tonlarda görülen alageyik, beyaz rengiyle dikkat çekti.
Ev sahibine ait horozun geyiğe yaklaşarak üzerine konduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İki farklı türün bir arada bulunduğu görüntüler ilgi uyandırdı.
Bir süre bahçede kalan alageyiğin daha sonra doğal yaşam alanına geri döndüğü öğrenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ