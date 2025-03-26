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        Haberler Gündem Elazığ’da silahlı saldırı; 1’i durakta bekleyen 2 yaralı - Güncel haberler

        Elazığ’da silahlı saldırı: 1’i durakta bekleyen 2 yaralı

        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan H.Y. ile seken kurşunlarla durakta bekleyen Y.U. isimli kadın yaralandı. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 21:46 Güncelleme: 26.03.2025 - 21:47
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        Elazığ'da silahlı saldırı: 2 yaralı
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        Olay, akşam saatlerinde Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi’nde meydana geldi.

        İddiaya göre, seyir halindeki bir araçtan H.Y.’ye tabancayla ateş edildi.

        Saldırıda H.Y. ve seken kurşunlarla durakta bekleyen Y.U. isimli kadın yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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