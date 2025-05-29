Elden Ring sistem gereksinimleri nelerdir? Elden Ring kaç GB boş alan istiyor?

Bu parçalanışın ardından “Great Rune” adı verilen güç parçaları, bölgenin yarı tanrıları arasında kanlı bir savaşın başlamasına sebep oldu. Her biri Elden Ring’in gücüne sahip olmak isteyen bu yarı tanrılar, dünyayı yıkıma sürüklerken halk sefaletin içine gömüldü. Oyuncu, “Tarnished” adı verilen, kutsal ışıltısını kaybetmiş, sürgün edilmiş ve zamanla unutulmuş bir savaşçının rolünü üstlenir. George R.R. Martin’in mitolojik arka planını yazdığı bu evren, FromSoftware’in karanlık atmosferiyle birleştiğinde, oyuncuya sadece bir oyun değil, aynı zamanda çözülmeyi bekleyen bir efsane sunar.

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ELDEN RİNG KAÇ GB?

Elden Ring, sunduğu devasa açık dünyası, detaylı harita yapısı, zengin karakter modelleri, çevresel efektler ve sinematik anlatımıyla oldukça geniş bir veri alanına ihtiyaç duyan bir yapımdır. Oyunun standart dijital sürümünü kurmak isteyen bir oyuncunun, sisteminde yaklaşık 60-70 GB arasında boş depolama alanı ayırması gerekir. Ancak bu değer, yalnızca temel kurulum dosyaları içindir. Zamanla gelen güncellemeler, ek içerikler, genişleme paketleri (DLC) ve yamalar bu dosya boyutunu artırabilir.

Fotoğraf kaynak: Elden Ring Özellikle FromSoftware gibi detay odaklı bir geliştiricinin elinden çıkmış olan Elden Ring, oyun motorunun sunduğu efektler, çevresel derinlik ve animasyonlar açısından yüksek kaliteli veri dosyalarıyla çalışır. Gölgelendirmeler, yüzey dokuları, NPC davranış kodları ve ara sahne geçişlerinin yüksek çözünürlükte işlenmiş olması, oyunun dosya boyutunu kaçınılmaz şekilde büyütmektedir. Ayrıca oyunun çok oyunculu bileşenleri, PvP sistemleri ve çevrim içi dünyalarla bağlantılı veriler de arka planda sürekli olarak güncellenir ve bu da zamanla yer ihtiyacını artırır. REKLAM Oyunu bir SSD üzerinde kurmak, hem yükleme sürelerini kısaltmak hem de akıcı bir deneyim elde etmek açısından önemlidir. Açık dünya içerisinde kesintisiz geçişler, harita içi hızlı seyahatler ve boss savaşlarının yüklenme süreleri açısından hızlı bir depolama birimi fark yaratabilir. Elden Ring, sadece görsel olarak değil, içeriksel anlamda da zenginliğiyle depolama tarafında cömert bir yer talep eder. Oyuna başlamadan önce, sisteminizde yeterli alan olduğundan ve güncellemeler için fazladan boşluk bırakıldığından emin olmak, ileride karşılaşılabilecek performans veya kurulum sorunlarının önüne geçmek için mühimdir.