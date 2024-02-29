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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Electronic Arts, çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkaracak - Teknoloji Haberleri

        Electronic Arts, çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkaracak

        ABD'li video oyun şirketi Electronic Arts (EA), yeniden yapılanma kapsamında çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkaracağını açıkladı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 11:31 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:31
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        Oyun devinde işten çıkartma depremi
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        Dünyanın adı en çok bilinen futbol oyunları arasında yer alan 'Fifa' serisinin yanı sıra, SIMS, Battlefield, Star Wars Jedi Survivor, F1 gibi oyunların yaratıcısı Electronic Arts, çalışanlarının bir kısmını işten çıkartacağını açıkladı. Firma 2024 senesi için Fifa ile anlaşama yenilemeyerek futbol oyunu serisinin ismini FC24 olarak belirlemişti.

        BİLGİ E-POSTA İLE PAYLAŞILDI

        Electronic Arts Üst Yöneticisi Andrew Wilson, söz konusu işten çıkarmalara dair çalışanlara gönderdiği e-postayı paylaştı.

        Wilson, e-postada, video oyun sektörünün hızlı bir değişim içinde olduğunu belirterek, bu değişime ayak uydurmak için yeniden yapılanmaya gideceklerini kaydetti.

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        Andrew Wilson, "Bu değişim zamanında, bu kararların iş gücümüzün yaklaşık yüzde 5'ini etkilemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Mart 2023 sonunda yaklaşık 13 bin 400 çalışanı olan EA, yeniden yapılandırmanın çalışanların kıdem tazminatı dahil şirkete 125-165 milyon dolar arasında mal olmasını bekliyor.

        Öte yandan, video oyunu şirketi Sony Interactive Entertainment de 27 Şubat'ta küresel iş gücünün yüzde 8'ine karşılık gelen 900 çalışanını işten çıkarma planını duyurmuştu.

        Microsoft ve Tencent'e ait Riot Games de binlerce çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.

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