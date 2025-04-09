Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı

Yapılan düzenleme ile birlikte, bu aydan itibaren, elektrik faturalarına sunulan devlet desteği artık mesaj ve faturalar üzerinde de yer alıyor.

Abonelere bu ay gelen faturalarda, toplam miktar ile birlikte devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı bilgisine yer verildi.

Gelen örnek mesajlardan birisinde "... sözleşme hesap numaralı elektrik aboneliğinizin 14.04.2025 son ödeme tarihli 04/2025 dönemi tüketim bedeli 774,34 TL olup, 424,34 TL'lik devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı 350,00 TL'dir" notu yer aldı.

Benzer bilgilendirmenin doğalgaz faturalarında ve mesajlarında da yer alacağı bildirildi.

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