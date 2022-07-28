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Elektrik otomobillere ek gümrük vergisi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünler arasına elektrik otomobiller de eklendi

Elektrik otomobillere ek gümrük vergisi
Elektrikli otoya ek gümrük vergisi
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HABERTURK.COM

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar kapsamına elektrikli otomobillerde alındı.

Yapılan eklemeyle sıfır elektrikli otomobillerin GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) ülkelerinden ithalatına yüzde 10 ek gümrük vergisi getirildi.

NE KADAR ÖTV ALINIYOR?

Geçen ay yapılan son düzenlemeyle motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı yüzde 10 olarak belirlenmişti.

Aynı motor gücüne sahip fakat matrah değeri 700 bin TL'yi aşan elektrikli araçların yeni ÖTV oranı ise yüzde 40 olarak açıklandı.

Motor gücü 160 kW'ı geçen elektrikli otomobillerde ise, matrah değeri 750 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50, aşanlar ise yüzde 60'lık vergi dilimine girdi.

ESKİ ÖTV YENİ ÖTV
Motor gücü ÖTV oranı Motor gücü Matrah değeri ÖTV oranı
<85 kW 10% <160 kW <700 bin TL 10%
85 kW-120 kW 25% >700 bin TL 40%
>85 kW 60% >160 kW <750 bin TL 50%
>750 bin TL 60%

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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